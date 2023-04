Paolo Noise, chi è il conduttore radio all’Isola dei Famosi: vita privata, moglie, Instagram

Chi è Paolo Noise, conduttore radio, comico e deejay tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023. Diventato famoso grazie allo Zoo di 105, è in Honduras in coppia con il collega Marco Mazzoli. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Paolo Noise, vita privata e carriera del conduttore radio

Nato a Milano l’8 settembre 1974, Paolo Federico Nocito, in arte Paolo Noise, ha 48 anni ed è un conduttore radiofonico, asceso al successo nei primi anni del Duemila grazie allo Zoo di 105. Da sempre un grande amante della musica, ha trasformato la sua passione in una carriera lavorando anche come deejay e produttore discografico. Arriva su Radio 105 nel 2002, dopo alcuni anni di gavetta in emittenti locali milanesi. Si fa subito notare per la sua comicità inarrestabile, che lo rende fin da subito una delle voci favorite del pubblico.

Uno dei conduttori di punta dello Zoo, negli anni Paolo Noise si fa vedere sia in televisione, dove lavora per alcuni anni come inviato di Striscia la Notizia, che su Radio Deejay e Deejay TV, dove conduce Asganaway, Trin Trun Tran e Fuori frigo. Tra il 2015 e il 2017 conduce un programma su Italia 1 insieme ai colleghi dello Zoo di 105, lo show di candid camera Teste di Casting. In questi anni lancia la sua simpatia anche su un canale Youtube, che ad oggi conta oltre 200mila iscritti, dove pubblica cortometraggi comici e video delle sue canzoni.

Paolo Noise in Honduras all’Isola dei Famosi 2023

Al fianco dell’amico e collega Marco Mazzoli, Paolo Noise è uno dei concorrenti dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Il conduttore radio è più che pronto alla sua prima esperienza in un reality show, come mostra con i suoi simpatici annunci sui social: “Abbiamo seccato una boccia di vino in volo verso l’Honduras (olio su tela)”.

View this post on Instagram A post shared by Paolo Noise (@paolonoise)

Vita privata: moglie, Instagram, Facebook

Paolo Noise è felicemente sposato con Stefania Caroli, sales manager e imprenditrice, sua compagna di vita da ben 13 anni. I due si mettono insieme nel 2010 e convolano a nozze nel 2014, con una cerimonia oltreoceano, a Miami. Prima di partire per l’Isola, Paolo ha dedicato un dolce messaggio proprio a sua moglie sulla sua pagina Facebook, seguita da oltre 670mila persone, e sul suo profilo Instagram, con un seguito di oltre 350mila follower.

“No, non sono preoccupato per il cibo.” -scrive il conduttore- “Non sono preoccupato dover dormire a terra. Per tutti quelli che mi hanno visto strano, vi voglio solo ricordare che non mi separo da mia moglie da 13 anni! Mai stati lontani senza sentirci per più di 12 ore. Ma non perché siamo malati, ma semplicemente perché ci amiamo profondamente. Siamo migliori amici, siamo amanti, siamo due stupidi che si divertono con poco, siamo semplicemente due metà che si sono completate a vicenda. Anche scrivendo questo post mi manca sentire la sua voce che mi chiede di correggere la grammatica. Beh, amore mio, ti lascio per un po’ a difendere il fortino, ma ricordati, non sei mai sola! Te lo scrivo qui, davanti a tutti, mi mancherai tremendamente! Ti amo“.