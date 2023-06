Isola dei Famosi, Alvin informa i naufraghi della morte di Berlusconi

Isola dei Famosi 2023, Alvin comunica ai naufraghi la morte di Silvio Berlusconi. La notizia della scomparsa dell’ex premier arriva anche ai vip in Honduras.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi arriva anche ai concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 in Honduras. I naufraghi sono stati aggiornati sulla situazione da Alvin, che li ha raggiunti sull’Isola per spiegare loro la situazione: “Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia”. La semifinale del reality show di Ilary Blasi, originariamente in programma per il 12 giugno, è stata rinviata per far posto al ricordo dell’ex premier e fondatore di Forza Italia: “Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina”. Scelta confermata anche da un comunicato dello show: “Questa sera la puntata dell’Isola dei Famosi non andrà in onda. Il televoto attualmente in corso resterà aperto fino alla prossima puntata. Seguiranno aggiornamenti sui prossimi appuntamenti”.

Come avrà reagito Helena Prestes? La preoccupazione della modella

Non vi sono ancora informazioni circa le reazioni dei naufraghi alla notizia. In particolare la morte del politico potrebbe aver colpito molto la modella brasiliana Helena Prestes. Nelle scorse settimane la concorrente aveva stupito tutti chiedendo lumi circa le condizioni di salute del Cavaliere: “Vorrei fare una domanda sul fuori. Sì volevo chiedere una cosa sull’Italia. Posso farla quindi? Voglio sapere se Silvio Berlusconi sta bene. Sì? Allora sono contenta!”. Il web ha già reagito con ironia: “E ora chi glie lo dice?”.