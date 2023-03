Chi è Gian Maria Sainato: Isola dei Famosi: carriera, tv, coming out

Gian Maria Sainato è un nuovo naufrago e concorrente dell’Isola dei Famosi. Vediamo meglio chi è.

Chi è Gian Maria Sainato

Gian Maria Sainato, influencer, è nato a Salerno nel 1995 e abita a Milano. Da diversi anni è entrato nel mondo della moda, dove ha trovato la propria strada.

Esordi e carriera

In tv Gian Maria Sainato ha debuttato in televisione partecipando alla prima edizione di Riccanza su MTV al fianco di Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. All’epoca delle registrazioni non aveva ancora dichiarato pubblicamente la propria omosessualità. È noto per essere anche stato uno degli opinionisti di Pomeriggio 5 e ha confessato di aver fatto – con scarso successo – il provino per il Grande Fratello Vip.

Il coming out

L’influencer ha dichiarato apertamente la propria omosessualità e in merito ha detto che “I vip devono fare coming out? Per me sì. più che responsabilità, lo chiamerei buon esempio” – ha confessato a Vanity Fair – “Nessuno deve sentirsi obbligato a dichiarare la propria sessualità, ovviamente, trattandosi di un tema così personale. Ma credo che dare un buon esempio ai propri fan possa fare molto bene. In un mondo ideale non dovrebbe essercene nemmeno bisogno, perché chiunque dovrebbe essere in grado di capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato”.