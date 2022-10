GF Vip, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: cosa è successo tra loro?

GF Vip 7, cosa è successo tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? Le parole dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez han dato inizio ad una serie di voci, che sia successo qualcosa di piccante con la sorella di Elettra?

GF Vip 7, le voci su Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: cosa è successo?

Nonostante la sua espulsione dalla casa del Grande Fratello Vip 7, si continua a parlare di Ginevra Lamborghini. La causa delle chiacchiere stavolta è Antonino Spinalbese.

L’ex coinquilino aveva già in passato ammesso di sentirsi attratto dalla sorella di Elettra, alla quale è stato molto vicino durante la sua permanenza nella casa. Alcune recenti dichiarazioni di Spinalbese, tuttavia, fanno credere che la loro complicità si sia trasformata in qualcosa di più.

Dopo aver beccato Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi insieme in giardino in atteggiamenti intimi, l’ex di Belen si è fatto sfuggire una battutina: “Avete mai visto un video su di me? Poi vi spiego come si fa?”. Una frase su cui sia il web che i concorrenti hanno subito cominciato a teorizzare.

In molti, compresa la Fiordelisi, sono convinti che Antonino e Ginevra abbiano fatto l’amore senza farsi beccare da nessuno, ben nascosti alle telecamere dal buio e dalle coperte. Edoardo ha invece un’altra idea: “Secondo me con Giaele“.

La nostalgia di Spinalbese: “Stavo bene con lei, le cose sono cambiate”

La teoria che vede Antonino e Ginevra molto più intimi di quel che si crede non è del tutto priva di basi.

Spinalbese, “orfano” della sua amica e confidente, ha più volte fatto presente di sentirne molto la mancanza. L’imprenditore ha criticato molto Gegia, una dei principali bulli del caso Bellavia che, a differenza di Ginevra e Ciacci, non ha subito conseguenze: “Comunque anche su quello che è successo con Marco ci sono casi diversi. Ora non è che perché io sono dalla parte di Ginevra non riesco a dare giudizi sensati. Gegia ha detto delle cose con un’intenzione più forte.

Quindi ci sta che uno nomini Gegia”.

L’ex di Belen fa ancora molta fatica ad andare avanti nella casa, dopo l’espulsione della Lamborghini: “Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì. Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ad adesso. Perché io avevo trovato lei nel mio habitat. Stavo da dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate.

Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”.