Quanto guadagna Ginevra Lamborghini al mese? Molti non ci crederanno, ma stando alle sue parole, pur venendo da una famiglia ricca, prende uno stipendio “normale”. Ecco cosa ha confessato a Nikita, una delle concorrenti durante l’esperienza al Gf Vip.

Ginevra Lamborghini, quando guadagna al mese?

Lo stipendio di Ginevra Lamborghini? “Normale”. La sorella di Elettra, durante la sua permanenza nella casa, si era confidata con Nikita, spiegandole che davvero lei non fa una vita così ricca di agi come tutti potrebbero invece immaginare: “Questa (riferendosi a Sonia Bruganelli) che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo….

Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro”, ha detto la ragazza.

“Non spreco e sono attenta ai soldi”

Nonostante il cognome che porta, quindi, Lamborghini avrebbe confessato di essere conscia del valore dei soldi. “Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più.

Non spreco e sto attenta ai soldi” Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa? Io quelli come lei li conosco! Andavo in un collegio e avevo i compagni che se non avevi le scarpe firmate ti prendevano in giro. Io non sono fatta così a me non frega un cavolo”.