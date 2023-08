Cristiano Murgia, chi è il fratello della scrittrice Michela e perché ha riso al funerale

Cristiano Murgia è il fratello della scrittrice Michela morta per un tumore qualche giorno fa. Cristiano si è raccontato in questi giorni in molte interviste condividendo ricordi d’infanzia e non solo. Inoltre, un particolare al funerale della sorella.

Cristiano Murgia, chi è il fratello della scrittrice Michela

Cristiano Murgia ha 50 anni e gestisce il ristorante di famiglia a San Giovanni di Sinis. Inoltre, in questi giorni il suo nome è su molti quotidiani perché è il fratello di Michela Murgia, la scrittrice morta qualche giorno fa. In queste ore ha raccontato come è stato il funerale della sorella sulle pagine del Corriere della Sera e La Stampa: “È stato una festa. Del resto era da lei, aggiungere ricchezza. Mi hanno colpito l’amore che ho sentito, le parole straordinarie di Chiara Valerio, l’ironia di Lella Costa. E poi la macchia mediterranea in chiesa e i carciofi, che per la mia famiglia hanno un significato particolare”.

Tanti i ricordi condivisi dell’infanzia che raccontano anche chi è Cristiano oltre che Michela: “quando da Cabras ci siamo trasferiti qui, dove nostra madre aveva aperto un negozio di artigianato. Io avevo 9 anni e Michela 10. San Giovanni era una borgata marina che viveva solo d’estate, d’inverno ci abitavano giusto quattro famiglie. Una era la nostra. C’era un pullmino che ci portava a scuola e lei già allora era la leader del gruppo, ma lei è proprio nata leader”.

Perché ha riso al funerale

A far ridere Cristiano al funerale di Michela Murgia sono stati i carciofi presenti al suo funerale: “Nostra madre, donna fortissima – dice al Corriere della Sera – faceva sempre la battuta: “Quando capiterà a me, non spendete soldi in grandi cose, mi mettete dentro una cassettina di carciofi e io sono a posto”. Così quando ho visto quei carciofi mi è venuto un po’ da ridere”.