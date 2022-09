Antonino Spinalbese si sta avvicinando a Ginevra Lamborghini? A pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip, all’interno della casa si stanno già creando le prime “amicizie”.

Gf Vip 7, Antonino Spinalbese attratto da Ginevra Lamborghini?

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez con la quale ha avuto la figlia Luna Marì, sarebbe attratto da Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra Lamborghini. Un’attrazione, questa, che avrebbe anche confessato ad alcuni inquilini della casa, rivelando però anche alcuni blocchi che avrebbe verso la concorrente del Grande Fratello vip.

La confessione

Confidandosi con Giovanni Ciacci e Pamela Prati, Antonino Spinalbese è stato molto chiaro. “Ginevra? Mi piace molto come persona. Il piacere è quello, non solo estetico. Però ti posso anche dire che se ci fosse dell’interesse mi bloccherei. Perchè lei comunque ha un nome…se di cognome non facesse Lamborghini…”. Basterà questa motivazione a tenere lontani i due vipponi nei mesi che passeranno nella casa del Grande Fratello? Sarà solo il tempo a dire se tra loro sboccerà davvero qualcosa di importante.

