L’argomento Marco Bellavia continua ad essere discusso e a tenere banco nella casa del Grande Fratello. La concorrente, infatti, ha rimarcato che quello che è accaduto “non le è dispiaciuto”.

Gf Vip, Gegia: “Marco Bellavia? Non mi è dispiaciuto”

Gegia al Grande Fratello Vip 2022 torna a fare parlare per la questione Marco Bellavia. Oltre ad essere mira delle critiche del web, è stata più volte attaccata da Antonella Fiordelisi che è arrivata a definirla ‘insensibile’.

Antonella, in particolare, ha fatto notare a Gegia che non ha mai provato empatia per Marco: “Però per le cose che hai visto su Marco di un’ora e mezza come mai non ti è venuto da emozionarti? Hai pianto per Giovanni Ciacci e non per Marco, sei strana però”.

La replica

In tutta risposta, Gegia è sbottata: “Perché mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni e non mi è dispiaciuto per Marco (Bellavia, ndr) perché sono una str*nza, basta”.

“Lei è così come la vedete adesso”, ha allora concluso. Successivamente, Gegia sarà chiamata dall’Ordine degli psicologi a rispondere del suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia. Signorini questa sera comunicherà l’accaduto alla diretta interessata? La prossima puntata si rivelerà anche questa molto tesa, c’è proprio da scommetterlo.