Giovanni Ciacci, chi è il celebre costumista: compagno, GF Vip 7, vita privata, lavoro, figli

Chi è Giovanni Ciacci, noto stylist tv e costumista italiano e primo concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 7. Amato personaggio televisivo 51enne, in passato è apparso sul piccolo schermo come opinionista e co-conduttore. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Giovanni Ciacci, carriera e vita privata dello stylist tv e costumista

Nato a Siena l’11 marzo 1971, Giovanni Ciacci ha 51 anni ed è un noto esperto di moda e costumista, che si è guadagnato una certa fama come personaggio televisivo.

Celebre stylist grandissimo appassionato di moda, nel corso della sua carriera ha lavorato per fotografi di fama internazionale come Helmut Newton, Giovanni Barbieri e Giorgio Albertazzi. Fa da consulente d’immagine per VIP di grande spessore come Antonella Clerici, Francesca Neri e Caterina Balivo. Ha inoltre lavorato ai costumi per il Festival di Sanremo in otto diverse occasioni.

Il suo esordio nel mondo televisivo arriva grazie alla sua amica e cliente, Valeria Marini, che lo vuole con lei per curare la sua immagine durante la trasmissione del Bagaglino Saluti e baci.

Comincia così a farsi conoscere in tv, facendosi man mano spazio partecipando a diverse trasmissione in quanto esperto di moda e opinionista. Nel 2013 è co-conduttore di Detto Fatto, programma che però abbandona poco dopo l’addio di Caterina Balivo, sostituita alla conduzione da Bianca Guaccero. Negli anni successivi presenta Vite da copertina su TV8 e diventa un ospite fisso di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e Domenica Live. Ha un profilo Instagram con oltre 378mila follower.

Giovanni Ciacci al Grande Fratello vip 7

Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle 2018 e la mancata partenza per l’Isola dei Famosi 2021, Giovanni Ciacci è di nuovo un concorrente di un reality show. Il costumista sarà uno degli inquilini della casa del Grande Fratello VIP 7.

View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv)

Ciacci eliminato per il caso “Marco Bellavia”

Giovanni Ciacci è stato eliminato dalla casa del Gf Vip 7, punito dal pubblico per le sue frasi fuori luogo sull’ex concorrente Marco Bellavia. Sul concorrente poi uscito dalla casa, Ciacci aveva detto diverse frasi fuori luogo che il pubblico, al televoto flash, non ha perdonato. Le scuse di Ciacci sono arrivate anche in studio da Signorini, anche se non sembravano essere così convinte come quelle di altri concorrenti.

I telespettatori, per queste frasi, si erano parecchio indignati contro Ciacci. Frasi arrivate per giunta da una persona che lotta da anni contro i pregiudizi.

Vita privata: compagno, figli

Dichiaratamente omosessuale, Giovanni Ciacci non ha mai avuto moglie, né ha figli. Per un anno è stato fidanzato con Damiano Allotta, agente immobiliare ed influencer in passato legato a Stefano Gabbana. Nonostante una relazione un po’ turbolenta, i due erano molto innamorati, al punto di pensare al matrimonio.

Poi, nel 2019, Ciacci annuncia la fine della sua storia con Allotta: “Damiano non è più il mio fidanzato. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, succede nella vita. Avevamo stili e modi di vita completamente diversi. Supererò anche questa”.

In seguito, il costumista è stato visto spesso in dolce compagnia. I paparazzi lo hanno beccato in un ristorante in atteggiamenti affettuosi con un certo Luca, 37 anni. Nel 2021, Ciacci è finito di nuovo al centro del gossip a causa di una sua possibile relazione con l’ex tronista Mariano Catanzaro, con il quale è stato visto in hotel.

Nulla di serio finora per l’esperto di moda: per il momento pare sia ancora single.