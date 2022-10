Marco Bellavia torna al GF Vip? Il confronto con gli altri concorrenti

Marco Bellavia torna al GF Vip 7? Dopo il ritiro, si organizza la sua rivincita: si parla di un confronto con i concorrenti. Porterà al suo rientro in gara?

Marco Bellavia torna nella casa del GF Vip 7? L’ex concorrente pronto a prendersi la rivincita dopo il ritiro. Secondo alcune indiscrezioni, il Grande Fratello Vip sta organizzando un confronto tra l’ex conduttore e gli altri concorrenti: porterà ad un suo rientro in gara?

Nonostante il ritiro anticipato, l’esperienza di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 7 potrebbe non essersi ancora conclusa.

Secondo alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini starebbe lavorando per riportarlo negli studi del reality più seguito della tv italiana. Il conduttore ha condannato apertamente l’atteggiamento del resto del cast nei confronti del mental coach: “Nessuno ha allungato una mano a Marco nonostante lui avesse chiesto pubblicamente aiuto. Il pubblico ha certamente condannato come noi certi comportamenti, certe asserzioni e certe frasi che oggi non possono più essere tollerate”.

Per questo motivo, il GF pare sia pronto a dargli una seconda chance. Bellavia potrebbe fare ritorno al Grande Fratello, anche solo per un confronto con i concorrenti che lo hanno bullizzato.

Non è ancora chiaro, tuttavia, se si tratterà di un ritorno temporaneo, magari anche solo in studio, o di un vero e proprio rientro in casa. Tutto dipenderà dalla volontà di Bellavia, che è giustamente ancora scosso dall’accaduto ed è parso molto più sereno sui social dopo il ritiro.

Il caso Bellavia in breve, che cosa è successo?

L’ex conduttore di Bim Bum Bam aveva confessato al resto dei concorrenti di soffrire di depressione, solo per essere poi isolato e bullizzato da gran parte degli inquilini.

Per questo motivo l’ex presentatore ha deciso di abbandonare il programma, e il Grande Fratello ha subito preso provvedimenti. Il caso Bellavia ha infatti portato all’espulsione di Ginevra Lamborghini, che aveva pronunciato la frase “Merita di essere bullizzato”, e all’eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci, che si è guadagnato l’antipatia del pubblico con tantissime frasi fuori luogo sull’ex concorrente.