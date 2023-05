Carlotta, Melissa e Giovanni, chi sono i figli di Massimiliano Ossini: età, studi, vita privata

Chi sono i figli di Massimiliano Ossini, Carlotta, Melissa e Giovanni. Scopriamo qualche inf0rmazione in più sulla famiglia del conduttore di Unomattina. Quanti anni hanno? Cosa studiano? Cosa sappiamo della loro vita privata?

Carlotta, Melissa e Giovanni, chi sono i figli di Massimiliano Ossini

Il noto conduttore Massimiliano Ossini, volto di Unomattina, Linea Bianca e Kalipè, è felicemente sposato con l’imprenditrice ascolana Laura Gabrielli, madre dei suoi tre figli adolescenti, Carlotta, 19 anni, Melissa, a breve 18enne e il più piccolo, Giovanni, che ne ha 15. Ossini si è sempre detto molto orgoglioso dei suoi ragazzi: “Li ho lasciati bambini e li ritrovo adolescenti. Sono ragazzi meravigliosi, responsabili e capaci di organizzarsi di più di quanto pensassi. Devo riconoscere a mia moglie gran parte del merito. Pur lavorando li ha sempre seguiti da vicino”. In passato il conduttore ha ammesso di essere un padre premuroso ma molto protettivo: “Sono troppo cresciute. Ero un padre geloso, adesso che portano qualche amichetto a casa è una tragedia. Ma è bello, è l’adolescenza e si devono divertire. La grande ci ha abbandonato perché sta facendo il college in Inghilterra”.

Cosa sappiamo delle sorelle grandi?

Si sa molto poco dei giovani di casa Ossini, soprattutto per quanto riguarda il più piccolo, Giovanni. C’è qualche informazione in più sulle sue sorelle grandi, che cominciano già a farsi vedere sui social. Carlotta ha un profilo Instagram seguito da oltre 6mila persone, dove pubblica foto dei suoi tanti viaggi e della sua quotidianità. Ad oggi studia all’estero, negli Stati Uniti, ma non si hanno notizie circa la sua vita privata e sentimentale. Melissa è quasi maggiorenne ed è seguita da quasi 8mila utenti su Instagram. Ha un legame solidissimo con sua sorella maggiore, con la quale appare spesso in foto. Si sa poco anche sulla sua vita privata: i dettagli più intimi sulla sua vita sono riservati al suo profilo privato, dedicato solo alla sua famiglia e ai suoi amici più stretti.