Oroscopo Settimanale Branko 9-15 ottobre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni 9-15 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi uggiosi giorni di ottobre? Come si evolverà l’influenza degli astri nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 9-15 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano ad ottobre? Come porterà l’autunno nella nostra vita secondo le stelle? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 9 al 15 di ottobre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

Tempo di guardare oltre per i nati nell’Ariete. Siete in una situazione di stallo, dalla quale vi sarà difficile svicolarvi usando i soliti metodi. Provate a pensare fuori dagli schemi, non impuntatevi senza motivo. Tenete la mente aperta e siate pronti ad accettare i consigli di chi sembra saperne un po’ di più. Portate questa volontà di ascoltare anche negli affari di cuore, evitate di saltare a conclusioni affrettate.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

I nati nel Toro dovranno rimboccarsi le maniche. Vi aspetta una settimana molto impegnativa, non avrete molti momenti da dedicare a voi stessi o per riposare. L’unica alternativa è stringere i denti e continuare a lavorare di buona lena. Ci vorrà un po’, ma con il supporto degli astri i risultati arriveranno. Ricordate che non siete soli, avete molte persone accanto pronte a tendervi la mano.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

Sguardo lontano per i nati nei Gemelli, che sognano luoghi lontani da casa. Per un motivo o per un altro sentite il richiamo dell’ignoto, avete bisogno di esplorare un posto nuovo, di mettervi alla prova in un contesto diverso. L’occasione giusta è dietro l’angolo, ma vi ritroverete di fronte ad un bivio. Per procedere dovrete essere pronti a lasciarvi indietro qualcosa di importante.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

Battibecchi e bisticci disturbano la vita familiare dei nati nel Cancro. L’armonia casalinga è turbata da vecchi rancori e tanti fastidi accumulati nel tempo. Provate a tenervi tutto dentro, ma non è una scelta saggia: rischiate solo di esplodere con più irruenza nel momento meno opportuno. Siate franchi e mettete in evidenza i vostri bisogni, cercate di raggiungere un compromesso.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

I nati nel Leone si buttano al 100% sul lavoro. L’amore langue, un po’ troppo statico per gli accoppiati e in piena secca per chi è ancora in cerca. Per compensare, vi date da fare il più possibile in ufficio. Le stelle vi indicano la strada giusta per togliervi qualche soddisfazione, ma dovrete tenere gli occhi aperti. C’è chi punta al vostro premio ed è pronto a mettervi i bastoni tra le ruote pur di sorpassarvi.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

I nati nella Vergine saranno finalmente premiati per i loro sforzi. Il cielo vi sorride dopo un periodo parecchio tribolato e faticoso. I frutti del vostro lavoro si fanno più ricchi e presenti, vi siete guadagnati un po’ di serenità e prospettive molto positive per il prossimo futuro. Occhio però a non battere la fiacca, è solo il primo passo prima di ottenere una base stabile su cui poggiare i vostri progetti.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

Sarà necessaria qualche correzione per i nati nella Bilancia. Troppe storture e approssimazioni nei prossimi giorni, sia in ufficio che in amore. Potreste accontentarvi, ma vi resterebbe l’amaro in bocca. Le cose o si fanno bene o non si fanno. Pretendete chiarezza ed impegno in ogni parte della vostra vita, non avete tempo per chi non ha intenzione di dare il 100%.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

Cercate di riguardarvi, cari nati nello Scorpione. Asfissiati da mille impegni e priorità, mettete sempre all’ultimo posto il vostro benessere fisico e mentale. Non potete andare avanti in questo modo all’infinito. Sforzatevi a delegare e rimandare quanto necessario per dedicarvi il tempo che meritate. Anche in amore dovete correggere le vostre priorità: non tutti sono disposti ad attendervi in eterno.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

Periodo di grandi affari per i nati nel Sagittario. Avete l’occhio lungo e il supporto degli astri vi rende ancora più intuitivi ed ambiziosi. Non esitate a cogliere un’occasione quando vi si para davanti, potrebbe essere la svolta che vi serve per rendere concreto un vostro desiderio. Attenti però a non peccare di cupidigia, se tirate troppo la corda finirete per spaventare la vostra preda.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

Occhio alle decisioni impulsive, cari nati nel Capricorno. Siete ansiosi e paranoici, convinti che tutti vi stiano superando e rubando il posto che vi spetta. Questo stato emotivo potrebbe rivelarsi fatale e guidarvi verso la direzione sbagliata, verso scelte frettolose e potenzialmente costosissime. Tenete a freno la paura, l’occasione giusta arriverà a tempo debito: la pazienza è la vostra arma migliore.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

I nati nell’Acquario dovranno stare attenti a non perdere di vista l’obiettivo. Tante distrazioni in questa settimana, travestite da incombenze, imprevisti e vecchie conoscenze tornare solo per curiosare. Questo caos improvviso rischia di farvi perdere la bussola e mandare all’aria il vostro lavoro degli ultimi mesi. Mantenete la concentrazione, anche a costo di risultare un po’ troppo gelidi.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 9-15 ottobre

Incontri particolari scuotono l’ottobre dei nati nei Pesci. Persone che credevate ormai ben lontane dalla vostra vita sono pronte a risbucare nei prossimi giorni, quando meno ve lo aspettate. Può essere una chance per ravvivare un’amicizia o amore ormai spento, o per ricordare per quale motivo avete scelto di prendere le distanze. Siate cauti, ma non chiudetevi completamente.