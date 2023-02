GF Vip 7, puntata del 27 febbraio: cosa è successo, chi è stato eliminato, nominati

GF Vip 7, cosa è successo nella puntata del 27 febbraio? Chi è stato eliminato tra i concorrenti in nomination? Chi invece è finito al televoto? Ecco il resoconto completo di quanto accaduto ieri sera nella trentasettesima puntata del reality più longevo d’Italia.

GF Vip 7, riassunto della puntata del 27 febbraio: cosa è successo, chi è stato eliminato?

Ieri sera, lunedì 27 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip 7. Il televoto ha portato all’eliminazione di uno dei concorrenti coinvolti nel cosiddetto van-gate, l’attrice Nicole Murgia. La gieffina ha lasciato la casa ma è stata comunque una dei protagonisti della puntata a causa di ulteriori dettagli sull’episodio nel van. Edoardo Donnamaria è infatti finito nei guai a causa di una palpata al seno dell’attrice, episodio che ha mandato su tutte le furie Antonella Fiordelisi: “Se non ci tenevi più a me dovevi dirmelo, non prendermi per il c**o”. I due hanno discusso aspramente per tutta la puntata, con Edoardo che prima si scusa e poi la accusa: “Non fare la santa, sono cinque mesi che sto male per te, se poi mi sono svegliato alla fine non me ne puoi fare una colpa”. Caos in puntata anche tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due sono in crisi a causa del riavvicinamento tra l’ex tronista e Martina Nasoni. Lo spiega un Oriana molto risentita: “Mi hanno detto che non avevano fatto pace e mi sono rilassata”.

Chi sono i nominati fino al 2 marzo: chi si salverà?

Nell’ultima fase della puntata, i vip della casa del GF si sono espressi con le loro nomination, sia segrete in Confessionale che palesi. Alfonso Signorini ha spiegato ai concorrenti che non ci saranno più immunità o favoriti del pubblico: tutte le prossime nomination saranno eliminatorie. L’ultima tornata ha portato al televoto cinque vip: Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello, Edoardo Tavassi ed Antonella Fiordelisi. Uno di loro dovrà lasciare definitivamente la casa il 2 marzo.