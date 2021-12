Le canzoni di Natale 2021: da Radio Deejay a Mariah Carey, da Elettra Lamborghini a Ed Sheeran e Elton John

Le canzoni di Natale 2021: tanti artisti stanno pubblicando brani musicali come regali da ascoltare nel periodo natalizio. Nomi importanti e che sono abituati alla pubblicazioni di brani a stile natalizio.

Le canzoni di Natale 2021: da Radio Deejay

Anche quest’anno è stata realizzata la canzone di Natale di Radio DEEJAY del 2021 che quest’anno s’intitola Natale per te.

Il brano, composto da Dardust con testi di Margherita Vicario, che è special guest in Natale per te assieme ad Elodie: assieme alle loro voci, si unisce ovviamente il collettivo DEEJAY All Stars, ovvero tutti gli speaker di Radio DEEJAY, che potete vedere anche nel video della Canzone di Natale di Radio DEEJAY 2021, girato per Milano con i nostri che indossano il maglione di Natale di Radio DEEJAY.



Canzone di Natale 2021: Mariah Carey

Mariah Carey è una delle protagoniste del mese con il brano “Fall In Love At Christmas”, realizzato col cantante gospel Kirk Franklin e l’americano Khalid. Il singolo, pubblicato lo scorso 5 novembre, sarà inserito nello speciale televisivo “Mariah’s Christmas: The Magic Continues” in onda dal 3 dicembre su Apple TV+.



Canzone di Natale 2021: Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini attraverso i social ha annunciato per il 3 dicembre l’arrivo del singolo esplosivo “A Mezzanotte”. Dopo il successo strepitoso di “Pistolero”, che si è laureato ben tre volte disco di platino, ora Elettra è pronta a rilanciare con “A Mezzanotte.

La cantante ha annunciato l’uscita del nuovo singolo tramite il proprio profilo Instagram, pubblicando una foto che la ritrae vestita di rosso, col cappello di babbo natale e la sua cagnolina in braccio.

Una collaborazione per Natale: Ed Sheeran e Elton John

“Lo scorso Natale ho ricevuto una chiamata dal mio amico Elton John. Mi diceva di voler fare una canzone di Natale e io ho risposto dicendo sì, forse nel 2022, ma in realtà ho scritto il ritornello quel giorno stesso ed eccoci qui con la nostra canzone di Natale”. È lo stesso Ed Sheeran a raccontare, tramite un divertente video che ricalca una scena cult di Love Actually, la genesi di Merry Christmas, la nuova canzone di Natale realizzata insieme a Sir John che il mondo potrà ascoltare a partire dal 3 dicembre.

“Per me è sempre stato un mentore. È la mia persona preferita, ha davvero un cuore pulito. Non ha energie negative attorno a sé, ed è un fenomeno davvero raro”, aveva detto Sheeran di Elton John durante la sua ultima intervista al Tonight Show di Jimmy Fallon.

Le due popstar hanno unito le forze in un brano natalizio per raccogliere fondi per le loro fondazioni benefiche.