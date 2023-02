“Antonella Fiordelisi si preparava i copioni”, le accuse dell’ex fidanzato

Le accuse di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: “Si preparava i copioni da seguire nella casa del GF Vip”. In una serie di storie Instagram, il mental coach attacca la gieffina: “In 15 giorni si era già dimenticata di me”.

Gianluca Benincasa attacca Antonella Fiordelisi: “Si preparava i copioni per il GF”

Continua la campagna di Gianluca Benincasa contro la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, concorrente del Grande Fratello Vip 7. Il mental coach ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram dove ha raccontato la sua verità sulla sua ex compagna, rea di averlo abbandonato per diventare famosa più facilmente. A sua detta Antonella si sarebbe preparata dei copioni da seguire nella casa del GF: “Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ne ho tutto il diritto. Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti. Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta lei prima di entrare, comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida“.

La rabbia dell’ex: “Se n’è fregata delle promesse d’amore fatte”

Benincasa si è poi sfogato per quelli che ritiene atteggiamenti irrispettosi avuti da Antonella all’interno della casa: “Si faceva toccare dappertutto, lei stessa ha messo la mano di lui lì per fargli sentire l’odore e il sapore; ci è andata a letto senza fregarsene delle promesse d’amore fatte; io mi sono stato sempre zitto e l’ho sempre difesa. Quando c’è stata la possibilità di ripulirmi dalle dicerie di cornuto e di cogli**ne affibbiatemi facendo il programma e chiudere definitivamente i rapporti con lei, mi hanno dato dello stalker”.