Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, è crisi: cosa è successo tra i gieffini?

Crisi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, le ultime dalla casa del GF Vip 7: che cosa è successo? Il rapporto tra i due si incrina sempre di più a causa del riavvicinamento tra l’ex tronista e la sua vecchia fiamma Martina Nasoni.

C’è grande preoccupazione tra i fan di “Oriele”: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono sempre più in crisi. La coppia di gieffini è ai ferri corti da giorni per colpa di Martina Nasoni. Nelle ultime settimane, infatti, l’ex tronista si è riavvicinato molto alla sua ex fiamma, un’evoluzione che Oriana non ha affatto gradito. Negli scorsi giorni i due si sono infatti resi protagonisti di diversi episodi che dimostrano la loro ritrovata complicità. Uno di questi è uno scherzo di Daniele ai danni di Martina: l’ex tronista le ha gettato addosso una secchiata d’acqua per vendicarsi di essere stato svegliato all’improvviso.

Allo stesso tempo, Daniele ha cominciato ad allontanarsi gradualmente da Oriana. “Lui mi dice che non vede questa cosa, questo cambiamento.” -ha affermato la Marzoli- “Lui mi dice che ancora continua a pensare allo stesso modo di quattro giorni fa. Che lui mi prende come va, con le cose belle e con le cose che non gli piacciono.. Io gli dico ‘senti se ti va di continuare a stare così, io preferisco lasciare stare’. E lui mi dice ‘ah allora se tu mi dici così, mi rendo conto del valore che tu dai alla mia persona, al valore che dai al nostro rapporto e per me va bene così”.

Sempre più gelo tra i due, Daniele: “Non voglio stare con te”

Il rapporto tra i due è ormai sempre più gelido, complici anche i continui scontri e battibecchi degli scorsi giorni. “Oriana non è la mia ragazza!” -è arrivato a dire Daniele a Luca Onestini– “La sto conoscendo, Luca, non è così. Io già sono andato oltre mille dubbi che ho, mille perplessità che ho. E ma sono sempre io. Sono sempre io che devo mettere via tutto, che devo cambiare queste cose qua”. Nonostante la sua rabbia e gelosia, Oriana ha più volte ammesso agli altri gieffini di soffrire molto l’attuale situazione e di aver provato più volte a ritrovare un po’ di serenità. Dal Moro, da parte sua, sta facendo tutto il possibile per evitarla: “Non ho voglia di stare con te…”. Che cosa succederà tra Oriana e Daniele? È davvero finita?