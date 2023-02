Caso van, Micol Incorvaia minaccia l’addio al GF: “Se esce altro me ne vado”

Micol Incorvaia minaccia l’addio al GF Vip 7 per il caso van: “Se esce fuori altro me ne vado”. Continua il caos dopo l’apertura della busta nera nell’ultima puntata del GF, l’influencer teme ulteriori ripercussioni per la conversazione nascosta: “Prendo e me ne vado”.

Micol Incorvaia minaccia l’addio al GF per il caso van, cosa è successo?

Il Grande Fratello Vip 7 continua a far discutere con il cosiddetto “Van-Gate” o caso van. Nell’ultima puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini ha aperto una busta nera della produzione che conteneva provvedimenti per Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Il gruppo è stato punito per aver conversato di informazioni esterne al reality nel minivan e di aver nascosto la conversazione manomettendo i microfoni ambientali.

I quattro sono finiti direttamente al televoto eliminatorio ed ora temono ulteriori conseguenze. Prima tra tutti Micol che ha affermato che potrebbe lasciare il programma in caso di ulteriori “leak” sull’episodio. In base alle informazioni rivelate nella puntata di giovedì scorso, il gruppo avrebbe parlato anche di argomenti di natura sessuale in modo più “spinto” del solito.

La conversazione con Tavassi: “Se tirano fuori altre cose io prendo e me ne vado”

In particolare, Micol è parsa molto preoccupata in una conversazione sull’accaduto con Tavassi. L’ex naufrago stava conversando con lei durante la notte circa il caso van: “Cos’hai detto? Di quella cosa brutta, esce una roba del genere…”. La Incorvaia si è augurata che non escano fuori altri dettagli sulla conversazione. In caso contrario non si farebbe un problema a lasciare il GF Vip: “Sì ma ci hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene, se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado, me ne vado”. Di cosa ha davvero paura Micol?