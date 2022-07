Chi è Giorgio Zanchini, conduttore di “Filorosso” su Rai 3

Giorgio Zanchini, classe 1967, è un giornalista e conduttore televisivo e radiofonico italiano. Attualmente è alla guida di Filorosso su Rai 3, programma di approfondimento politico e di attualità in vista anche delle elezioni politiche di settembre 2022.

Chi è Giorgio Zanchini

Giorgio Zanchini, nato a Roma, è un giornalista laureato in giurisprudenza all’Università della Sapienza. Specializzato in giornalismo e comunicazioni di massa, è entrato in Rai tramite un concorso pubblico nel 1996.

Prima collaboratore del Giornale Radio Rai, è poi passato a Rai Radio 3 (dove ha condotto Tutta la città ne parla) e poi nuovamente a Radio 1. Attualmente è conduttore della trasmissione radiofonica Radio anch’io ma è alla guida anche di Quante Storie e Rebus con Corrado Augias. È vicedirettore della rivista I diritti dell’Uomo, cronache e battaglie e fa parte del comitato scientifico dei problemi dell’informazione.

Dal 28 giugno 2022 conduce in prima serata su Rai 3 con Roberta Rei la trasmissione Filorosso.

Vita privata

Il giornalista è molto attento a non far trapelare la sua vita privata, tanto che non si sa con precisione se abbia una compagna o se abbia figli. Non è molto attivo neanche sui social: ha infatti un profilo Instagram, ma è poco aggiornato.