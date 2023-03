GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 16 marzo: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 16 marzo? Sono sette i concorrenti al televoto questa settimana, uno di loro otterrà un posto in finale al fianco di Oriana Marzoli. Chi otterrà l’immunità? Come votare il proprio vip preferito? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 16 marzo

La quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip 7 si è chiusa con un nulla di fatto. Dopo il doppio addio della scorsa settimana, che ha portato all’uscita di Davide Donadei ed Edoardo Donnamaria, il televoto ha inizialmente condannato Andrea Maestrelli all’eliminazione. Il calciatore classe 1998, tuttavia, è riuscito a rientrare in gioco grazie al biglietto di ritorno. Fino alla prossima puntata, in programma giovedì 16 marzo, saranno sette i concorrenti al televoto: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà, Luca Onestini, Micol Incorvaia, Milena Miconi e Daniele Dal Moro. Nessuno di loro, tuttavia, rischia l’eliminazione, anzi. Il vincitore del televoto verrà eletto come secondo finalista e diventerà immune alle future nomination, come già successo ad Oriana Marzoli.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Antonella, Daniele, Giaele, Micol, Milena, Nikita e Onestini. #GFVIP pic.twitter.com/ZU2HWlfmLR — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2023

Per il momento i sondaggi vedono una sola, chiara vincitrice, Nikita Pelizon. L’ex concorrente di Pechino Express è in testa sia su Forumfree che su RealityHouse, dove però affronta una concorrenza più agguerrita da parte di Antonella e Micol. In tre sono senz’altro fuori dai giochi, in base a questi primi risultati. Il trio formato da Luca, Giaele e Milena resta sotto il 10%, a grande distanza dalla vetta. Con ogni probabilità, i tre saranno costretti a giocarsi le proprie chance nei prossimi televoti eliminatori.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: