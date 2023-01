Davide Donadei, vita privata: GF Vip 7, Instagram, Chiara Rabbi, ristorante

Chi è Davide Donadei, ex tronista tra i nuovi concorrenti in arrivo al GF Vip 7. Dopo l’esperienza a Uomini & Donne ha scelto la corteggiatrice Chiara Rabbi, ma la loro relazione si chiude dopo un ano e mezzo. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata di Davide Donadei.

Chi è Davide Donadei, vita privata e carriera dell’ex tronista

Nato a Parabita, in provincia di Lecce, il 31 marzo 1995, Davide Donadei ha 27 anni e si è conquistato una certa fama grazie alla sua partecipazione a Uomini & Donne 2020-21. L’affascinante salentino è stato uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi, nel ruolo di tronista.

Prima di trovare il successo sul piccolo schermo, Donadei si era ritagliato uno spazio nel settore della ristorazione. Fin dall’età di sedici anni ha lavorato come cameriere in un bar, attività che ha poi preso in gestione lui stesso alcuni anni fa. Ancora oggi infatti l’ex tronista gestisce e cucina per il locale della sua famiglia, il ristorante pugliese Heffort Sport Village. Grazie alla celebrità televisiva Donadei si è costruito una discreta presenza online: il suo profilo Instagram conta 0ltre 277mila follower.

Davide Donadei e il debutto nei reality: entra nella casa del GF Vip 7

Secondo alcune indiscrezioni, Davide Donadei si prepara a tornare in televisione, stavolta per fare il suo debutto ufficiale in un reality show.

L’ex tronista sarà infatti uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Donadei farà il suo ingresso nella casa nelle prossime settimane, pronto a prendere il posto di “bello impossibile” del reality dopo l’eliminazione di Luciano Punzo.

Vita privata: perché ha lasciato Chiara Rabbi?

Durante la sua esperienza a Uomini & Donne Davide Donadei è stato conteso da diverse corteggiatrici. Nonostante la spietata concorrenza di Selene Querulo e Beatrice Bonocore, alla fine a spuntarla è stata Chiara Rabbi.

Alla fine, dopo tanti alti e bassi, la bella 24enne romana ha conquistato il cuore del tronista e i due hanno lasciato il programma insieme. La loro storia, tuttavia, non era destinata a durare. Davide e Chiara, infatti, si sono lasciati dopo un anno e mezzo. Secondo alcune voci di corridoio, sarebbe stato Donadei a decidere di chiudere il rapporto, frustrato per la costante gelosia di lei e le continue discussioni. Alcune malelingue, tuttavia, sostengono che abbia deciso di lasciare Chiara in vista del suo ingresso nella casa del GF: una semplice strategia per risultare più interessante al pubblico, secondo le voci stufo della sua storia con la romana.