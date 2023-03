Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli di nuovo ai ferri corti. I due, infatti, sono entrati di nuovo in crisi dopo una chiacchierata di Oriana con Martina Nasoni, ex di Daniele.

Gf Vip, gli Oriele di nuovo lontani: litigio tra Oriana e Daniele

Oriana e Daniele di nuovo in crisi dopo che Oriana ha avuto una conversazione con lei su Daniele. Ieri sera, mentre Daniele si stava riposando, Oriana e Martina hanno avuto una conversazione che ha adirato moltissimo il veneto. Venuto a conoscenza del fatto che Oriana, proprio con Martina, ha chiesto delle opinioni su di lui e si è fatta raccontare alcune fasi della vita del veneto, Daniele Dal Moro non ci ha più visto e si è arrabbiato moltissimo con Oriana. “Cosa può dirti lei di me che non ti possa dire anche io di me? – ha esclamato Daniele – non voglio che lei parli della mia vita privata qui, al Grande Fratello, e per questo non gli parlo. E vengo a sapere che le parli tu?” Da qui la crisi tra i due.

