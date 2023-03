Nicole Murgia cerca Donnamaria: “Gli ho scritto, non mi ha risposto”

GF Vip 7, Nicole Murgia cerca ancora Edoardo Donnamaria: “Gli ho scritto ma non mi ha risposto”. I due ex gieffini, eliminati dopo il caso del van, non sono ancora riusciti ad incontrarsi fuori dalla casa. L’attrice si sente un po’ ferita: “Forse non vuole che Antonella si arrabbi?”.

Nicole Murgia ha contattato Edoardo Donnamaria: “Gli ho scritto, non mi ha risposto”

Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria, a poche settimane l’uno dall’altra, hanno dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7. Letale per entrambi il cosiddetto van-gate. Il flirt tra i due durante quella galeotta serata a microfoni spenti con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ha portato Nicole direttamente al televoto che ha portato alla sua eliminazione. Edoardo è stato squalificato poche settimane dopo, “vittima” della nuova linea dura degli autori contro la troppa volgarità e violenza nella casa del GF.

Nonostante nella casa si fossero mostrati molto vicini, a quanto pare i due ormai ex gieffini non hanno ancora avuto modo di incontrarsi. A detta della Murgia, lo speaker la starebbe in qualche modo evitando. L’attrice ne ha parlato in un’intervista concessa al programma radio Turchesando, su Radio Cusano: “Se l’ho sentito? Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente. Meritava di arrivare fino alla fine, la vita comunque adesso procede, andrà avanti e si prenderà tante soddisfazioni. Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi?“.

L’attrice e il suo rapporto con Edoardo: “Nella casa eravamo come fratelli”

Nicole Murgia ha poi parlato in modo più approfondito del suo rapporto con Donnamaria: “Eravamo tipo fratelli nella Casa, avevamo un rapporto molto bello, quasi familiare”. L’attrice si è poi difesa dalle tante critiche ricevute per aver creato una frattura tra Edoardo e Antonella Fiordelisi: “A me viene da ridere quando leggo certi messaggi “ti sei messa in mezzo a una coppia”. Io non mi sono messa in mezzo a nessuna coppia. Io ed Edoardo dentro la Casa eravamo amici. I discorsi che facevamo erano su Antonella, erano sulla coppia. Lui è innamoratissimo. È cotto”.