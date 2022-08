Oroscopo Branko settimanale 22-28 agosto, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 22 al 28 4 agosto per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questa settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

La settimana comincia bene per i nati nell’Ariete, con un lunedì ricco di opportunità per chi sarà in grado di scovarle. La fortuna sarà dalla vostra se saprete prendere l’iniziativa. Tante sfide nei giorni successivi. Saranno il primo passo per risolvere alcuni problemi personali.

Non fatevi mettere nei guai dalla vostra lingua lunga. Fate attenzione a chi avete davanti e scegliete bene le parole.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

Per i nati nel Toro è ora di chiudere delle vecchie questioni: basta rimandare. Il vostro tempo e lavoro sono preziosi, voltate pagina e portate avanti programmi con chi vi è affine. Siate aperti al dialogo e cordiali e riuscirete a trovare un punto di incontro. Comunicare con serenità è difficile se vi sentite incerti: concentratevi sulla vostra felicità e il resto verrà da se.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

Tante soddisfazioni nei prossimi giorni per i nati nei Gemelli: vi sentite brillanti e carichi di passione. Sfruttate l’influenza positiva di Marte per celebrare al meglio i vostri amori. Sul lavoro, fidatevi delle vostre idee e costruiteci su qualcosa di concreto. Sarà una settimana probante dal punto di vista economico, ma siete forti abbastanza da scalare gli ostacoli.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

Ai nati nel Cancro è consigliato di fermarsi a riflettere e valutare le proprie opzioni. I vostri obiettivi più agognati sono alla portata, ma non è il momento per decisioni affrettate: usate la testa. Informatevi al meglio e scegliete la strada più sicura per i vostri interessi. Potrete mettervi alle spalle alcuni annosi fastidi con la giusta dose di empatia e generosità.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

Per i nati nel Leone è il momento di ricominciare da zero, sia nel privato che sul lavoro: i piani a lungo termine hanno bisogno di tempo, pazienza e lavoro.

L’estate è quasi finita, ma vi sentite pieni di energia e pronti a ripartire. Sfruttate questo periodo al meglio e farete progressi. Nei rapporti con gli amici, la lungimiranza e la programmazione sono le vostre principali alleate.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

La parola d’ordine per i nati nella Vergine è originalità. La giusta idea potrebbe farvi fare passi avanti in ufficio e nei vostri progetti personali, non respingete un pensiero poco ortodosso a prescindere.

Se proprio non arriva nulla, non abbiate paura di prendervi una pausa: il tempo non vi manca e il relax vi farà bene. Approfittatene per riaccendere amicizie e amori in sospeso o per coltivare i contatti giusti.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

L’ultima settimana d’agosto mette le basi per un settembre intrigante per i nati nella Bilancia. Siete travolti da una voglia di rinnovarvi e di continuare a divertirvi che vi accompagnerà anche in autunno.

Attenti a non essere troppo egocentrici: prendetevi cura di chi vi sta a torno e non procrastinate questioni di vostra responsabilità.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

I nati nello Scorpione potrebbero ricevere segnali importanti durante il sonno. Un sogno enigmatico potrebbe annunciare un periodo di cambiamento e rinnovamento. Con la fine dell’estate, è tempo di cominciare a fare ordine e creare l’ambiente giusto per i vostri progetti familiari e personali. Lasciatevi guidare dalla vostra immaginazione e creatività.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

Saranno giorni all’insegna di cautela e parsimonia per i nati nel Sagittario. Sarà vostra responsabilità gestire alcune importanti questioni familiari: occhio alle spese e allo stato delle vostre finanze. È tempo inoltre di osservare più da vicino le persone a voi più legate: potrebbe essere ora di fare qualche cambiamento. Siate aperti al dialogo e riuscirete a prosperare insieme.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

È il momento di fare il passo successivo per i nati nel Capricorno. Si aprirà una porta importante con la sua mole di benefici e responsabilità: siate pronti a farvene carico. Nel privato, non sottovalutate l’importanza di prendervi cura del vostro benessere e di quello altrui. Siate pronti a comunicare e ad ascoltare.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

Una settimana dedicata alla famiglia per i nati nell’Acquario. Il benessere dei vostri cari è la priorità, non trascurate i vostri affetti. Attenti inoltre, anche ai vostri bisogni. Sentite la necessità di affetto e passione, non abbiate paura di cercarli. Notizie positive in ufficio e nelle finanze: un progetto a cui tenete potrebbe fare importanti passi avanti.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 22-28 agosto

I nati nei Pesci dovranno fare molta attenzione ai rapporti con amici e colleghi nei prossimi giorni. Con la giusta perizia riuscirete a costruire un ambiente adatto a creare progressi, sia sul lavoro che nel privato. State attenti a misurare le parole: la prudenza non è mai troppa, soprattutto se ricoprite un ruolo di grande responsabilità.