Gf Vip, Oriana contro Nikita: “Ossessionata da Luca”

Ivana, fidanzata di Luca Onestini, lancia un post social al veleno contro Nikita Pelizon, che sarà commentato nella puntata del Gf Vip del 9 marzo. Ecco cosa ha detto.

Gf Vip, Ivana: “Felice per la finale di Oriana”

In un post social scritto dopo che ha terminato la permanenza nella casa come ospite, Ivana si è scagliata contro Nikita e ha detto la sua su Oriana Marzoli. “Io sono più che contenta che Oriana sia la finalista – ha detto – Con lei ho avuto un bel rapporto e se lo merita. Se il rapporto con Luca Onestini è finito o meno? Il nostro rapporto di coppia era finito un anno e mezzo fa, poi sono entrata nella casa e ho visto come vanno le cose, abbiamo ripreso un rapporto. Sono felice e vedremo come andrà una volta che lui uscirà dal GF Vip. Tra noi non era finita per tradimenti o per un sentimento che non c’era, ma solo per un periodo difficile per entrambi. Avevo delle cose dentro ultimamente e anche per questo ho deciso di tornare nella casa e valutare. Ho ottenuto quello che volevo e lui ha capito la mia parte. Luca ha capito come mai non stavo bene. Se quando lui uscirà io ci sarò ad aspettarlo? Io sicuramente ci sarò e lo vorrò vedere. Spero di poter essere lì a sostenerlo”.

Gf Vip, Ivana contro Nikita: “Ossessionata da Luca”

Su Nikita Pelizon, nello specifico, ha detto: “Sono entrata nella casa e due giorni prima di entrare ho visto in tv Nikita piangere per Luca. Poi sono arrivata e lei mi ha subito preso per dirmi ‘sono felice, lui è innamorato di te’. Sono rimasta basita e non mi è sembrata sincera. Però da lì in poi non abbiamo più affrontato quella roba. Poi però sono uscita e c’è stata una cosa che mi ha fatto girare le scatole. Appena sono uscita è tornata a parlare di Luca. La vedo ossessionata. Poi Luca è in diffida e non può parlare e questo non è corretto. Dai poi ha fatto delle insinuazioni. Lei si è fatta un film e continua a farselo. Dovrebbe accettare il no di Luca e smetterla”