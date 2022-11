Bradford Beck, chi è il marito di Sofia Giaele De Donà: lavoro, patrimonio, ex moglie

Chi è Bradford Beck, marito di Sofia Giaele De Donà. Ricco imprenditore americano, ha vent’anni in più rispetto alla sua compagna. I due hanno una relazione aperta e si vedono solo per sei mesi l’anno. Ciononostante Beck pare sia molto contrariato dal comportamento della moglie.

Chi è Bradford Beck, vita privata e carriera del marito di Sofia Giaele De Donà

Classe 1977, Bradford Beck ha 45 anni ed è nato e cresciuto in California.

È noto al pubblico italiano in quanto marito di Sofia Giaele De Donà, giovane modella e imprenditrice tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 di ben vent’anni più giovane di lui. Beck ha una laurea in ingegneria aerospaziale conseguita all’Università di Cambridge e lavora da allora nel settore aeroportuale. Oggi è l’amministratore delegato di United Aeronautical, una compagnia con sede in California specializzata nella progettazione, produzione e revisione di materiale aeronautico. Si tratta di un’azienda molto nota nel settore che ha contatti importanti sia negli Stati Uniti che in diversi paesi d’Europa, Italia compresa.

Il patrimonio di Bradford Beck: quanto è ricco il noto imprenditore?

Non abbiamo dettagli precisi circa le finanze di Bradford Beck che, prima dell’ingresso di sua moglie nella casa del GF Vip 7, preferiva tenersi ben lontano dai riflettori. Il suo patrimonio è senz’altro molto ingente, considerato il successo di United Aeronautical e la grande influenza di Beck nel settore. Le sue finanze consentono inoltre a Giaele De Donà di vivere nel lusso e di finanziare i suoi sogni e progetti.

Beck ha infatti aiutato la moglie a lanciare una sua linea di moda.

Vita privata: ex moglie, il matrimonio con Sofia

Bradford Beck e Sofia Giaele De Donà si sono sposati nel febbraio 2022, dopo una conoscenza durata oltre cinque anni. Lo spiega la modella al GF: “Cinque anni, da quando ho 18 anni, ci siamo conosciuti in Italia ad un evento benefico. Cinque anni è tanto, io ho fatto dai miei 18 anni fino ai miei 24 anni con lui, tutta la vita.

Per questo ti dico tutta la mia vita”.

Non è la prima relazione importante per l’imprenditore, che è stato sposato con la modella brasiliana 37enne Hetielly Godoi dal 2012 al 2020. Godoi è ancora particolarmente adirata per la conclusione della loro relazione. La brasiliana sostiene infatti che Beck abbia cominciato a frequentare Sofia quando era ancora impegnato con lei: “Non racconta che quando lo ha incontrato, lui era sposato con me e lei lo sapeva bene.

Il nostro matrimonio è finito a causa sua“.

La relazione aperta e i dubbi di Beck per il GF: cosa succede?

Sofia Giaele De Donà ha spiegato che lei e Bradford hanno una relazione aperta. I due, per motivi di lavoro, vivono insieme solo sei mesi all’anno. Passando così tanto tempo lontani, non si farebbero scrupoli a divertirsi ogni tanto frequentando altre persone. Questo a patto di informare sempre il partner e a patto di tener fuori ogni tipo di sentimento.

Ciononostante, pare che Beck abbia gradito poco la decisione di Giaele di partecipare al GF Vip 7 e di, soprattutto, condividere così tanti dettagli privati sulla loro relazione in televisione. Lo ha fatto sapere in un comunicato ufficiale: “Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell’ombra”. A turbare Bradford ci sarebbe anche la tresca con Antonino Spinalbese, al punto che l’imprenditore ha anche inviato una lettera a sua moglie lo scorso 3 novembre in cui esprimeva la sua preoccupazione.