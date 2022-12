GF Vip 7, chi saranno i nuovi opinionisti in studio durante le feste?

Chi saranno i nuovi opinionisti del GF Vip 7? Nel periodo natalizio, Sonia Bruganelli non sarà in studio: chi prenderà il suo posto?

Il Grande Fratello Vip 7 continua anche durante le feste di Natale, con alcune novità. Non ci sarà, infatti, Sonia Bruganelli che si godrà le festività a New York, insieme alla sua famiglia.

La moglie di Paolo Bonolis sarà assente per due puntate, quella di Santo Stefano e quella del 2 gennaio. Chi prenderà il suo posto al fianco di Orietta Berti e del conduttore Alfonso Signorini? I nuovi opinionisti in studio saranno due vecchie conoscenze del GF, che in passato hanno preso parte al programma nel ruolo di concorrenti. Si tratta del “Velino” Pierpaolo Pretelli, ex gieffino della quinta edizione, e della showgirl Soleil Sorge, l’anno scorso sia nella casa che all’Isola dei Famosi.

L’inedita coppia sostituirà Sonia per due puntate, per poi cederle di nuovo il posto a partire dal 9 gennaio.

Le nomination “natalizie”: chi rischia l’eliminazione dal Grande Fratello?

A Natale sono tutti più buoni, tranne nella casa del Grande Fratello. Non c’è nessuna pausa per i concorrenti del reality di Canale 5: uno di loro rischia l’eliminazione poco dopo le festività. Nella puntata del 26 dicembre il pubblico a casa dovrà scegliere il proprio “preferito” da salvare tra i quattro nominati: Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese, Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi.

Per il momento Oriana è in vantaggio sugli altri tre e dovrebbe riuscire a salvarsi dal nuovo round di nomination, che potrebbe portare all’addio di uno dei concorrenti il 2 gennaio.

Tra i concorrenti più a rischio, oltre ai poco amati Charlie Gnocchi e Attilio Romita, c’è senz’altro Antonella Fiordelisi. Dopo la fine della sua storia con Edoardo Donnamaria, l’ex schermitrice si è fatta molti nemici sia nella casa che tra il pubblico a casa.

Nessuno sarebbe sorpreso da una sua eliminazione dopo gli eventi delle ultime settimane. Anche Antonino non è al sicuro: se finisse al televoto il pubblico potrebbe decidere di punirlo per il comportamento riservato ad Oriana.