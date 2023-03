Matteo Berrettini e il rapporto con Melissa Satta: “L’amore non è una colpa”

Il rapporto tra Matteo Berrettini e Melissa Satta si fa sempre più intenso. I due, che dai social sembrano innamoratissimi, devono però guardarsi da una pioggia di critiche e dai cosiddetti haters, pronti a criticare ogni loro scelta.

Vittima delle tante polemiche è il tennista romano.

Matteo Berrettini e Melissa Satta: il rapporto si fa pià serio

Quando si è sotto i riflettori, bisogna saper anche affrontare le critiche. Questo è accaduto di recente a Matteo Berrettini, tennista 26enne che porta avanti la sua relazione con la showgirl Melissa Satta. Un amore nato per caso, frutto di un incontro grazie ad amici in comune durante il periodo natalizio. I due hanno poi continuano a conoscersi e si sono mostrati insieme – per la prima volta – in occasione di una partita di basket al forum Assiago. Da quel momento non si sono più nascosti.

Aspramente criticato dagli haters, Matteo Berrettini ha voluto dire la sua attraverso un’intervista rilasciata per la Repubblica:

“Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale“.

L’atletica classe ’96 è stato infatti accusato di pensare più alla sua sfera privata che a quella professionale, cosa che lui stesso ha smentito. Si è poi detto amareggiato per le tanti – e inutili – voci sul suo conto:

“Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. È una cosa normale. L’amore non è una colpa. Ma al di là degli haters, mi spiace per quelli che di tennis ne sanno”.

Cose che reputa normali per una ragazzo della sua età, che si sta godendo la vita e questa relazione. A meno di un giorno dalla gara che lo vedrà coinvolto nella Challenger Phoenix (per i sedicesimi di finale dell’Arizona Tennis Club), Matteo Berrettini potrà dare l’ennesima dimostrazione della sua bravura, mettendo definitivamente a tacere tutte le voci che circolano sulla sua persona.

