Isola dei Famosi 2023, i primi nomi dei nuovi concorrenti vip: chi sono?

Isola dei Famosi 2023, i nomi dei nuovi concorrenti vip: chi sono?

Si avvicina il ritorno dell’Isola dei Famosi sui canali Mediaset, previsto per la primavera 2023. In questi lunghi mesi di attesa, gli spettatori potranno consolarsi con le prime indiscrezioni sull’avventuroso reality, presentato anche quest’anno da Ilary Blasi.

Sono già in circolo, infatti, i nomi di alcuni dei nuovi concorrenti vip che potrebbero essere pronti a sbarcare sulle spiagge dell’Honduras. Di chi si tratta esattamente?

I nomi dei papabili: tutti i possibili vip in partenza per l’Honduras

Secondo Pipol, è quasi sicuro il ritorno di Dayane Mello, già brevemente tra i naufraghi nell’edizione 2017. Per Vero, sarebbe pronta ad una “doppia dose” di reality show anche Pamela Prati, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 7.

Il settimanale Nuova TV ha tantissime altre ipotesi sul nuovo cast di naufraghi. Tra i papabili ci sarebbero Loredana Lecciso e sua figlia, Jasmine Carrisi, l’avvocato di Cicciolina Luca Di Carlo e Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez.

Quest’ultima resta un’ipotesi improbabile. Da un lato saprebbe di ripetizione dopo l’inclusione di Gustavo e Jeremias Rodriguez la scorsa edizione. Dall’altro la stessa Veronica ha dichiarato, in tempi non sospetti, di non sentirsi a proprio agio in situazioni in cui è costretta a convivere e condividere il bagno con altre persone: “A me il tema del bagno mi trattiene.

Non andrò mai a L’Isola dei Famosi. Nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca mai. Non fa par me”.