Anna Pettinelli contro Attilio Romita, cosa ha detto: “Che schifo!”

Anna Pettinelli commenta il GF Vip 7, le critiche ad Attilio Romita: “Che schifo, si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori!”. La speaker radiofonica ed ex coach di Amici boccia totalmente i brutti comportamenti del giornalista nei confronti di Sarah Altobello.

Cosa ha detto Anna Pettinelli su Attilio Romita: “Si struscia su Sarah per giorni e poi si vergogna di lei”

La posizione di Attilio Romita nella casa del Grande Fratello Vip 7 è ormai sempre più instabile.

Dopo il caos creato dal flirt con Sarah Altobello, il giornalista ha cercato di rimediare e ricucire i rapporti con la sua compagna, Mimma Fusco. Nel farlo ha rinnegato completamente il suo rapporto con la giovane showgirl, arrivando persino ad insultarla: “Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status e anche la capacità di comunicare con delle persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah penso che finiremmo male”. Un atteggiamento che non è andato già né agli opinionisti in studio né al pubblico.

In particolare spicca la reazione della speaker radiofonica Anna Pettinelli. L’ex prof di Amici commenta da sempre le gesta dei gieffini nella casa più spiata d’Italia ed è rimasta davvero sconvolta dalle parole di Romita. La Pettinelli ha condiviso il suo disgusto sul suo profilo Twitter: “Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito dal Grande Fratello Vip. Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Grande Fratello è il peggior concorrente.

Speriamo lo lascino entrambe nella mer*a dove si trova”.

Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Gf è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella cacca dove si trova #GFvip — anna pettinelli (@annapettinelli) December 12, 2022

Bocciato anche da Mimma: “Delusa dalle tue parole, sono bastate due moine”

Come se non bastasse, pare che gli sforzi di Attilio Romita non siano serviti a granché.

Non è bastato buttare Sarah Altobello sotto a un treno per riconquistare il favore di Mimma Fusco. L’imprenditrice ha mandato una nuova lettera al gieffino, che pare mettere la parola fine alla relazione: “Mai avrei immaginato di doverti scrivere una nuova lettera a poca distanza dalla precedente e con un altro tenore. Sono profondamente delusa e rammaricata delle tue parole, dall’intimità con un’altra in così poco tempo e con così tanta felicità.

Ti sono bastate due moine nel farti capitolare e addirittura lasciarti condizionare nella tua integrità. Un uomo celebre per la sua eleganza ridicolizzato da un abbigliamento poco probabile. Ho cercato di ridimensionare l’aspetto ludico e goliardico ma non quello accaduto con Sarah. L’hai dichiarato tu che non sei stato mai fedele. E poi quando tornerai cosa mi dovrei sentire dire? Per le tue scuse pubbliche? Questo adesso mi preoccupa il dopo.

Tu hai svenduto tutto così. Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo. Un saluto, Mimma”.