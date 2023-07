Treno Roma-Pompei, la Meloni sequestra i giornalisti e vieta le riprese: attacco di Italia Viva

Treno Roma-Pompei, la Meloni insieme a Sangiuliano ma senza la Santanchè per inaugurare la nuova tratta. Più che l’iniziativa vengono fuori le polemiche sollevate dai giornalisti che hanno denunciato un atteggiamento irrispettoso.

Treno Roma-Pompei, la Meloni sequestra i giornalisti e vieta le riprese

Inaugurata la nuova tratta di Ferrovie dello Stato Roma-Pompei, operativa ogni terza domenica del mese che e permetterà a viaggiatori e turisti di andare e tornare in giornata da Roma a Pompei, con partenza al mattino da Roma Termini alle 8.53 con fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40. Ad attendere i viaggiatori diretti agli Scavi il bus navetta Pompei Link. Il ritorno è alle 18.40 con fermata a Napoli Centrale alle 19.23 e arrivo a Roma Termini alle 20.55.

Tuttavia, più che dell’iniziativa si discute del comportamento nei confronti dei giornalisti prima “sequestrati” in un vagone del treno e poi vietati di girare le immagini. Mentre a chi attendeva a Pompei, è stato relegato sotto al solo per più di un’ora. “È normale confinare i giornalisti al sole?”, la domanda rivolta da una giornalista tv.

L’attacco di Italia Viva

Luciano Nobili, consigliere regionale di Italia Viva, attacca la decisione di inaugurare questa nuova tratta: “Un Paese in cui mentre imperversano disservizi su tutta la rete ferroviaria e nelle stazioni rendendo la vita impossibile ai turisti che scelgono l’Italia e in cui si cancellano importanti opere ferroviarie dal PNRR perché non si è in grado di realizzarle, la Premier e il Ministro della Cultura – attacca Nobili – inaugurano un treno che sarà in funzione un solo giorno al mese, è un Paese che ha smarrito il senso del ridicolo“.

