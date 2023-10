GF 2023, anticipazioni puntata 23 ottobre: frattura tra Garibaldi e Beatrice

GF 2023, le anticipazioni della puntata del 23 ottobre: si infrange il rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi? Il bel calabrese ha ammesso di provare dei sentimenti per Samira Lui, uscita nella scorsa puntata. Come andrà a finire?

GF 2023, anticipazioni puntata 23 ottobre: gli effetti dell’uscita di Samira

Questa sera, lunedì 23 ottobre, va in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello 2023. Secondo le ultime anticipazioni, l’appuntamento di stasera sarà dedicato in gran parte alle conseguenze dell’eliminazione di Samira Lui. Dopo l’addio dell’ex Professoressa de L’Eredità, infatti, Giuseppe Garibaldi ha ammesso di provare qualcosa per lei. Una rivelazione che ha irritato non poco Beatrice Luzzi, creando una frattura insanabile nella coppia. Diranno la loro anche gli altri concorrenti, che danno la colpa proprio a Beatrice per l’eliminazione di Samira. Ci sarà spazio in puntata anche per Massimiliano Varrese, che dopo l’addio di Heidi Baci ha puntato gli occhi sull’ex attrice di Vivere, e per il nervoso triangolo tra Vittorio, Valentina ed Anita.

I nominati e i sondaggi, chi otterrà l’immunità?

Sei concorrenti in nomination, uno solo di loro otterrà l’immunità, mentre il meno votato rischia di vincere solo un posto al televoto eliminatorio. Sono in bilico Grecia Colmenares, Valentina Modini e Rosy Chin, affiancati dalla favoritissima Beatrice Luzzi, dal modello Vittorio Menozzi e dall’operaia Giselda Torresan. I risultati dei sondaggi parlano chiaro e come al solito non c’è storia: l’immunità sarà quasi sicuramente di Beatrice, mentre a giocarsi il posto in casa sarà una tra Rosy e Valentina. La chef è data ultima su Reality House con il 6% ed ultima a pari marito con Lady Fajana con il 5% su Isa e Chia. Valentina è invece il fanalino di coda per appena un punto percentuale su Forumfree. Non è ancora detta l’ultima parola: il vantaggio di Giselda sulle due non è insormontabile. Chi tra l’oro rischierà l’eliminazione?