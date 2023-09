Giselda Torresan, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello: bio su Instagram cambiata per il reality?

Giselda Torresan è la concorrente non vip della nuova edizione del Grande Fratello ma qualcosa non torna. Ecco di cosa si tratta.

Giselda Torresan è una delle nuove concorrenti non famose dell’edizione 2023 del Grande Fratello. Si sono create delle polemiche dopo la prima puntata del reality rispetto alla biografia cambiata sul suo profilo di Instagram.

Giselda Torresan, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello

Giselda Torresan è la nuova concorrente del Grande Fratello che è ripartito su Canale 5 lunedì 11 settembre. Giselda rientra nella categoria “nip”, ossia non vip. Infatti, nella vita professionale è operaia turnista dal 2010 in un’azienda di stampaggio di materie plastiche a Borso del Grappa, in pronvincia di Treviso. Tra le sue passione, e si evince dal suo profilo di Instagram, ci sono i gatti ma anche la montagna.

Bio su Instagram cambiata per il reality?

Dopo la prima puntata sono arrivate le prime curiose polemiche su Giselda. Infatti, i più attenti hanno riferito di uno strano cambio di bio su Instagram per mettere più in evidenza il suo essere “normale” o “sconosciuta”. Infatti, avrebbe cambiato la propria biografia su Instagram passando da “fotografa e amante della montagna”. Inoltre, si è presentata con un profilo social di oltre 130mila follower. Insomma, numeri da vera e propria influencer più che amante dei gatti. Poi, nella sua bio sono state pubblicate i dettagli del suo lavoro di operai e una nuova frase: “Responsabile di una colonia di gatti“.