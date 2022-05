Stefano De Martino e Belen Rodriguez: matrimonio in vista? Le sue parole

Aria di matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? In un’intervista al Corriere della Sera, il conduttore partenopeo ha confermato il clamoroso ritorno di fiamma con la showgirl argentina: “Stiamo insieme, per Luna Marì sono come uno zio”.

Belen e Stefano di nuovo insieme, la conferma del conduttore

Una conferma e una smentita, non c’è pace per i fan di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La nota coppia, da mesi al centro del gossip, è ufficialmente tornata insieme.

Dopo la battutina della showgirl argentina a Le Iene, anche il conduttore di Bar Stella e Stasera tutto è possibile ha confermato il secondo ritorno di fiamma, dopo la breve scintilla tra il 2019 e il 2020. L’ex ballerino di Amici ne ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera, dicendo la sua anche sull’enorme interesse del pubblico verso la sua relazione con Belen: “Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”.

De Martino ha inoltre parlato del suo ruolo di papà e del suo rapporto con Luna Marì, seconda figlia di Belen avuta con il suo ex Antonino Spinalbese: “Quando Santiago è nato è stato il giorno più bello della mia vita.

Con lui provo a essere un padre presente, cerco di costruirmi una quotidianità, non credo ai grandi gesti. Provo ad accompagnarlo a scuola la mattina. Il tablet ha sostituito un po’ il ciuccio, ma i figli preferiscono giocare con i genitori. Luna Marì è la sorella di mio figlio, mi sento uno zio“.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, matrimonio o no?

La curiosità esagerata degli appassionati di gossip non si accontenta dell’amore rinato tra i due Vip.

I più entusiasti, non contenti, già parlano di un possibile secondo matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ma cosa ne pensano i diretti interessati? La risposta di Stefano potrebbe far mugugnare i sostenitori più accaniti della coppia. Il conduttore napoletano ha infatti spiegato al Corriere che le nozze sono ancora ben lontane dai suoi pensieri: “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!“.