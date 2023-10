Heidi Baci, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023: vita privata, lavoro, fidanzato

Chi è Heidi Baci, affascinante concorrente del Grande Fratello 2023. Durante la sua permanenza nella casa è finita al centro di un triangolo amoroso con Vittorio Menozzi e Massimiliano Varrese, ma diverse voci parlano di un suo fidanzato fuori dal reality.

Chi è Heidi Baci del Grande Fratello 2023, vita privata e carriera

Nata a Vasto, in provincia di Chieti, il 19 agosto 1997, Heidi Baci ha 26 anni ed è una dei concorrenti dell’edizione 2023 del Grande Fratello. La gieffina ha parlato un po’ di sé nei video di presentazione: “Sono di origine albanese. I miei sono arrivati da soli e si sono fatti da soli. Mio padre è un imprenditore edile, ma il percorso è stato lungo e sicuramente tortuoso. Il sangue freddo e l’ambizione le ho prese tutte da mio papà”. Baci ha ereditato l’ambizione imprenditoriale da suo padre. Donna d’affari in ascesa, si sta ritagliando uno spazio nel mondo nautico e commerciale: “Essere donna, soprattutto nel mondo dell’imprenditoria, è molto difficile. Bisogna non demordere mai”.

Heidi Baci si guadagna da vivere anche come modella e, in passato, ha avuto qualche esperienza nel mondo del cinema. Ha recitato infatti in una piccola parte in Uno di noi, docu-film del 2019 diretto da Luciano Silighini Garagnani dedicato alla vita di Silvio Berlusconi. La sua presenza all’interno della casa del Grande Fratello ha contribuito inoltre ad espandere la sua presenza online. Baci ha un profilo Instagram che ad oggi conta su un seguito di oltre 20mila follower.

Vita privata, ha davvero un fidanzato?

Heidi Baci entra nella casa del GF da single: “L’amore non va bene, sono single”. A sua detta, chiudere la sua ultima relazione è stata una scelta sofferta: “Non volevo rimpianti, ci pensai un anno prima di lasciarlo. Dovevo prima capire se era la noia, o se era finito l’amore”. Una volta entrata nella casa ha attirato l’attenzione di molti concorrenti, tra cui Claudio Roma, primo eliminato nel reality. In seguito è finita al centro di un triangolo amoroso con Vittorio Menozzi, con cui dichiara di essere solo amica, e l’attore Massimiliano Varrese, del quale ha spesso respinto le insistenti avances. Secondo alcune voci di corridoio, tuttavia, Baci potrebbe avere un fidanzato all’esterno, tenuto nascosto per rendersi più interessante e appetibile all’interno della casa. Per il momento queste indiscrezioni non sono state confermate né dalla diretta interessata, né dagli autori del programma.