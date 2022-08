Uomini e Donne, Davide Donadei e Roberta Di Padua stanno insieme?

Davide Donadei e Roberta Di Padua stanno insieme? L’ex tronista e l’ex dama di Uomini e Donne beccati a cena insieme. Dopo la rottura con Chiara Rabbi, Donadei potrebbe aver già ritrovato l’amore: le ultime del gossip.

Davide Donadei e Roberta Di Padua stanno insieme? Beccati a cena gli ex di Uomini e Donne

Appena un mese dopo la rottura con Chiara Rabbi, l’ex tronista Davide Donadei pare abbia già voltato pagina.

La sua nuova fiamma potrebbe essere un’altra grande ex protagonista di Uomini e Donne, Roberta Di Padua. L’ex dama aveva lasciato il dating show Riccardo Guarnieri nel 2021, ma il loro amore è durato poco. Donadei e Di Padua sono stati beccati a cena insieme a Napoli: la pagina di gossip The Pipol Gossip ha pubblicato le immagini esclusive dell’appuntamento romantico. Secondo le indiscrezioni, i due avrebbero passato la serata insieme anche dopo cena.

La reazione di Chiara Rabbi: “Basta, non inviatemi nulla”

Le foto hanno rapidamente fatto il giro del web, arrivando anche agli occhi dell’ex di Donadei, la sua scelta ad Uomini e Donne Chiara Rabbi.

La 26enne è ancora ferita per la rottura con l’ex tronista e ha chiesto supporto ai propri follower: “Non ho intenzione di vedere nient’altro, non mi inviate proprio nulla per favore. Vi ringrazio per la solidarietà”. La fine della storia tra Chiara e Davide è ancora avvolta tra molte nubi. Secondo alcune voci, la coppia sarebbe scoppiata per un tradimento di lui, mentre altre sostengono che la 26enne fosse troppo gelosa. Rabbi ha risposto a queste accuse in modo piccato: “Mi sono anche un pò rotta i c****oni, come sempre si esagera.

Non inventate cavolate, l’ho sempre rispettato e amato! Ero gelosa? Certo, ma non un mostro!”.