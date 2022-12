Emanuela Orlandi, audio importante esce fuori: ecco il suo contenuto

Emanuela Orlandi, audio importante presto sarà pubblicato. Secondo chi già l’ha sentito si tratterebbe di una registrazione davvero sconvolgente, addirittura si fanno nomi e cognomi di persone coinvolte nel rapimento della ragazza.

Emanuela Orlandi, audio importante esce fuori

Ci potrebbero essere novità importanti sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Nei prossimi giorni sulle pagine del Giornale dovrebbe uscire il contenuto importante di un audio registrato di nascosto da un microfono di Alessandro Ambrosini, il fondatore del blog d’inchiesta Notte Criminale

“Dell’esistenza di questa intervista si sapeva già, ma erano in pochi ad averla ascoltata“, scrive Gianluca Zanella sul Giornale, precisando: “Chiamarla intervista è inappropriato”, perché appunto si tratta di un audio registrato di nascosto in un luogo pubblico. “Sebbene le affermazioni registrate in questo audio siano da prendere con le pinze – scrive Zanella – il contenuto delle stesse è sconvolgente”.

Ecco il suo contenuto

Nel contenuto dell’audio si fa riferimento alla testimonianza di Sabrina Minardi, ex compagna di ‘Renatino’ boss della Magliana, coinvolto proprio nel rapimento di Emanuela. Passano gli anni ma non si smette di parlare di questa storia buia.

Delle dichiarazioni della Mainardi parla l’anonimo testimone, che nell’audio in questione, punterebbe il dito contro esponenti del Vaticano, facendo nomi e cognomi. “Sull’attendibilità della fonte non abbiamo la possibilità di mettere la mano sul fuoco – scrive Zanella – ma l’autore della registrazione, Alessandro Ambrosini, si è detto disposto a rivelarne l’identità qualora fosse l’autorità giudiziaria a chiederglielo”.