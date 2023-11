GF 2023, anticipazioni puntata 2 novembre: tensioni e tresche amorose

GF 2023, le anticipazioni della puntata di giovedì 2 novembre. Spaventi di Halloween e tensioni amorose nella casa del Grande Fratello 2023. Cosa succederà questa sera? Chi finirà al televoto eliminatorio?

GF 2023, anticipazioni puntata 2 novembre: cosa succederà stasera?

Manca pochissimo alla sedicesima puntata del Grande Fratello 2023, in onda questa sera giovedì 2 novembre su Canale 5. Come al solito ci saranno tanti ex concorrenti tra gli ospiti in studio, come Samira Lui e l’ultima eliminata, Valentina Modini. Nella puntata di stasera ci sarà spazio per qualche spavento, con la produzione del GF che si è divertita a fare qualche scherzo ai concorrenti durante la notte di Halloween.

Gli argomenti principali della puntata saranno come al solito l’amore e le tensioni tra gli inquilini. Paolo Masella e Letizia Petris sono sempre più affiatati, gli spettatori aspettano solo che si scambino il primo bacio. Possibili risvolti interessanti anche tra l’ex star di Temptation Island Mirko Brunetti ed Angelica Baraldi, come notato anche dal conduttore Alfonso Signorini. Non si esclude l’ingresso in casa di una furiosa Greta Rossetti nel caso si alzasse troppo la temperatura…

Intanto Giuseppe Garibaldi ha provato ad aggiustare le cose con Beatrice Luzzi dopo la rottura, chiedendole scusa ma domandando anche chiarimenti sui suoi ultimi atteggiamenti. Ha ricevuto solo gelo in risposta dalla nota attrice, che ha preso le distanze anche da Massimiliano Varrese.

I nominati e i sondaggi, chi finirà al televoto eliminatorio?

Quattro nominati in bilico questa settimana: il meno votato tra Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Alex Schwazer e Fiordaliso finirà direttamente al prossimo televoto eliminatorio. Come sempre Beatrice è imbattibile, con percentuali di voto nei sondaggi oltre il 60%: l’ex star di Vivere arriva persino al 70% su Isa e Chia. Sotto di lei inizialmente la situazione pareva più equilibrata, ma con il passare dei giorni Alex Schwazer è stato distanziato da Giselda e Fiordaliso. Il marciatore è all’ultimo posto su Reality House, con l’11%, e su Forumfree, dove è poco sopra il 9%. Unica eccezione è il sondaggio di Isa e Chia, dove si piazza sopra una Giselda ferma all’8%. Come andrà a finire?