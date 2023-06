Allerta meteo in Lombardia per rischio rovesci: Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo in Lombardia nella giornata di martedì 27 giugno 2023. In questi giorni di caldo, si registrano possibili temporali sparsi su gran parte della Regione. Gli avvisi delle Protezioni Civili mettono in guardia.

Allerta meteo in Lombardia per rischio rovesci

Torna l’allerta meteo per rovesci e temporali in questi giorni di caldo. In Lombardia, in particolare, il tempo è più instabile e potrebbe causare problemi nella giornata di martedì 27 giugno 2023. Le Protezioni Civili regionale e nazionale hanno diramato avvisi di criticità mettendo in evidenza le possibile zone dove il tempo è più incerto durante la giornata.

Avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di criticità per mettere in guardia istituzioni e cittadini: “Per la giornata di domani 27/06 previste precipitazioni sparse deboli o localmente moderate, anche a carattere di rovescio e temporale: a partire da metà mattina fenomeni più probabili a ridosso dei rilievi, con il possibile interessamento della pianura dal pomeriggio. Non sono esclusi fenomeni isolati anche di forte intensità. Previsto inoltre rinforzo della ventilazione tra il pomeriggio e la sera su fascia prealpina e pianura”.

Mentre la Protezione Civile Nazionale nel suo bollettino ha individuato le zone dove c’è più rischio di temporali: “Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche”.