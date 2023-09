Giselda Torresan, chi è la concorrente del Gf: studi, lavoro, trekking

Giselda Torresan è una delle nuove concorrenti del Gf 2023/2024 condotto da Alfonso Signorini.

Chi è Giselda Torresan

Giselda Torresan, nata ad Asolo il 27 luglio 1989 e vive a Pieve del Grappa (Treviso), è una nuova concorrente del Gf lato nip (quota non vip). Dopo aver frequentato il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso consegue la laurea in Scienze Ambientali all’Università degli Studi di Padova. Terminati gli studi, comincia un lavoro da operaia in una fabbrica di componenti elettronici.

Una influencer della montagna

Dal 2019 Giselda si è fatta conoscere anche come influencer della montagna. Ha un account seguito da oltre 135.000 follower che apprezzano il suo stile di vita semplice, dedito alla natura e autentico. Il suo scopo è quello di far conoscere il Monte Grappa alla maggior parte delle persone, tramandando la storia del luogo e la sua biodiversità.

Lavoro

Giselda lavora come operaia turnista in una fabbrica di stampaggio plastica. Ama la famiglia e la montagna – specie il trekking – così come fare camminate nei percorsi del Veneto e del Trentino.

La passione per la cucina

La donna è anche appassionata anche di cucina, con un occhio di riguardo ai piatti tipici della sua terra: i formaggi, i salumi, la polenta e i funghi.

Vita privata e fidanzato di Giselda Torresan

Giselda è al momento single, ma aperta a nuove storie d’amore.