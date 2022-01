Chi è Andrea Denver, gieffino che Signorini rivuole al Gf Vip 6

Andrea Denver, all’anagrafe Andrea Salerno,

nato a Verona nel 1991. Dopo aver studiato all’Università di Verona in Scienze della comunicazione, si trasferisce in Florida per un master nella stessa disciplina e qui viene notato da un talent scout che lo ingaggia come modello. È stato un volto di

ed è molto famoso anche negli Stati Uniti.

Ha partecipato a diversi video come “I Luh Ya Papi”,di Jennifer Lopez e “Blank Space” di Taylor Swift