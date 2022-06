Chi è Paola Di Benedetto, nuova fidanzata di Rkomi: vita privata, Instagram, scherzo Iene

Chi è Paola Di Benedetto, la conduttrice radiofonica che ha conquistato Rkomi. La nuova fidanzata del rapper milanese ha fatto il suo esordio in tv come Madre Natura a Ciao Darwin, e si è presto affermata diventando un importante personaggio televisivo e radiofonico. Scopriamo qualcosa in più su di lei: carriera, vita privata, profilo Instagram e quello scherzo delle Iene.

Chi è Paola Di Benedetto: vita privata, carriera, Instagram

Nata a Vicenza l’8 gennaio 1995, Paola Di Benedetto ha 27 anni ed è un celebre personaggio televisivo e radiofonico.

Partecipa ai suoi primi concorsi di bellezza durante la sua adolescenza, esperienza che le consente di farsi strada come modella, poi valletta e conduttrice in alcune emittenti locali. Nel 2016 partecipa alle selezioni di Miss Italia e ha l’occasione di esordire sulla tv nazionale. È in quell’anno che fa il suo esordio su Canale 5 come Madre Natura, personaggio di Ciao Darwin, amato varietà condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In seguito entra a far parte del cast di ballerine di Colorado, su Italia 1.

Nel 2018 partecipa per la prima volta ad un reality show: è una dei concorrenti della tredicesima Isola dei Famosi. La sua esperienza in Honduras, però, ha vita breve: torna a casa dopo solo sette settimane. Nel 2020 le va molto meglio. Partecipa alla quarta edizione del Grande Fratello VIP e stavolta si assicura la vittoria finale, sconfiggendo Paolo Ciavarro al televoto.

Una volta fuori dalla casa, comincia a lavorare come speaker e conduttrice radiofonica: lavora a diverse trasmissioni radio su RTL 102.5 e Radio Zeta.

In parallelo, si afferma come presentatrice anche sul piccolo schermo. Tra i programmi da lei presentati spiccano Disconnessi On The Road, Hot Factor e il PrimaFestival 2022, al fianco di Roberta Capua e Ciro Priello. La sua fama le ha consentito di raccogliere oltre 1.7 milioni di follower sul suo profilo Instagram, dove pubblica sia aggiornamenti sui suoi progetti che foto personali.

Lo scherzo de Le Iene: Madre Natura taccheggiatrice in lacrime

Nel 2019 Paola Di Benedetto è stata protagonista suo malgrado di un perfido scherzo de Le Iene. La showgirl fu intercettata in un negozio di Rimini, dove si era recata per provare alcuni costumi per un servizio fotografico. La sua manager, in combutta con gli autori del programma di Italia 1, fa incetta di scarpe e vestiti. All’uscita dal negozio, scattano gli allarmi e “Madre Natura” è senza parole: “Ma puoi entrare in un negozio che ci fanno da sponsor e fare queste ca**o di cose?”.

Nonostante il timore e l’imbarazzo, la tempesta sembra passata e Paola comincia il suo shooting.

L’arrivo di un finto poliziotto che la accusa di taccheggio, tuttavia, da inizio al caos: “Ragazzi, avete rotto le palle tutti e due. Paola, di’ quello che devi dire perché io me ne vado da qua a tempo zero”. La sconvolgente situazione e la tensione sempre più alta sono troppo per la showgirl, che scoppia in lacrime. Come è finita? Per scoprirlo, potete guardare il servizio completo sul sito ufficiale de Le Iene.

Vita privata: amori passati e Rkomi

In passato Paola Di Benedetto è stata legata sentimentalmente prima al calciatore Matteo Gentili e poi al cantante Federico Rossi, ex membro del duo musicale Benji & Fede. Nel 2022, dopo settimane di voci di corridoio, viene confermata la sua nuova fiamma, il rapper milanese Rkomi. I paparazzi di Chi li hanno pizzicati insieme a Milano, sotto casa della showgirl. I fotografi di Alfonso Signorini hanno immortalato la nuova coppia mentre si scambia un dolce bacio sulle labbra.