Chi è Paolo Ciavarro, il compagno di Clizia Incorvaia

Paolo Ciavarro è un noto volto della televisione. Classe ’91, figlio d’arte, è originario di Roma. Il giovane si è fatto strada nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. È inoltre il compagno dell’influencer Clizia Incorvaia, con la quale aspetta il primo figlio. Ecco chi è Paolo Ciavarro.

Paolo Ciavarro: biografia e carriera

Paolo Ciavarro è nato il 22 ottobre del 1991 a Roma. I suoi genitori sono Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, entrambi celebri attori.

Il giovane però ha preferito dedicarsi alla televisione. Dopo una Laurea in Economics and Business presso l’Università Luiss di Roma, è riuscito a entrare a far parte del programma Forum su Rete 4. Tale esperienza ha avuto inizio nel 2016 e si è conclusa quando Paolo Ciavarro ha fatto ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2020, per poi riprendere regolarmente.

La vita privata dello showman

Paolo Ciavarro è fidanzato con Clizia Incorvaia, influencer e fashion blogger.

I due si sono conosciuti e innamorati dentro la Casa del Grande Fratello Vip, per poi non separarsi più. Lei è stata al centro di alcuni gossip, mentre era ancora sposata con il cantante Francesco Sarcina, secondo cui avrebbe tradito il marito con Riccardo Scamarcio. Clizia, già mamma di Nina, nata dalla prima unione, è adesso incinta del primogenito di Paolo, che dovrebbe nascere a febbraio 2022.

Chi sono i genitori di Paolo

Paolo è figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, entrambi celebri attori. La madre ha proprio di recente gioito della notizia che Paolo fosse in attesa del suo primo bambino.

“Dopo aver avuto questa splendida notizia, non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni. Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso.

Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo”, ha detto Giorgi.

Massimo Ciavarro ha conosciuto Eleonora Giorgi sul set di Sapore di mare 2 – Un anno dopo. Innamorandosi a prima vista, i due sono convolati a nozze, per poi dare alla luce Paolo nel 1991.