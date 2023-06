Elena Fachini, chi è la moglie di Teo Teocoli: età, vita privata, carriera, figlie

Chi è Elena Fachini, moglie di Teo Teocoli. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita dell’amato comico televisivo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Elena Fachini, moglie di Teo Teocoli: età, vita privata, carriera

Il noto comico Teo Teocoli ha trovato l’amore della sua vita in Elena Fachini, sua moglie e compagna di vita dal 1989. Si sa molto poco circa la sua vita privata e lavorativa, se non che a differenza del marito non si occupa di spettacolo. Ha vent’anni in meno di Teocoli per cui, ad oggi, dovrebbe avere circa 58 anni. Teo ed Elena si incontrano per la prima volta in un bar di Milano nel 1985, quando avevano rispettivamente 42 e 22 anni. All’epoca il comico faceva una vita spericolata e si era fatto conoscere anche per la sua indole da donnaiolo. Il suo incontro con la giovane Elena, tuttavia, cambia tutto: “Io resto convinto che Elena mi abbia stregato. Dal momento in cui l’ho conosciuta ho smesso di fare il latin lover da strapazzo. L’ho fatta finita con le donne, i corteggiamenti, le notti brave”.

Vita privata: chi sono le sue figlie?

L’amore tra i due inizialmente non trova l’approvazione della famiglia di lei, preoccupata per la differenza di età. Anche la stessa Fachini ha dubbi, turbata dalle scappatelle e dalla brutta fama del comico. Per amore di Elena, Teo Teocoli ha scelto di cambiare: “Per anni ha sopportato che non riuscissi a cambiare vita. Quando mi sono reso conto che così giovane soffriva per amore, mi sono innamorato intensamente”. Oggi i due vivono il loro amore lontano dalle telecamere, nella loro casa di Varese. Dopo il matrimonio nel 1989, la coppia ha insieme ben tre figlie: Anna Adele Letizia, nata nel 1989, Paola, nata nel 1991, e Chiara, nata nel 1992. Anche grazie al loro amore Teo Teocoli sostiene di essere cresciuto: “Ero abbastanza litigioso. Mio padre mi picchiava e non lavorava. Oggi sono cambiato grazie a quattro donne speciali, mia moglie Elena e le mie figlie Anna, Chiara e Paola che m’hanno cosparso di zucchero”.