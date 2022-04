Grande Fratello Vip 2022, concorrenti e quando inizia la prossima edizione

Grande Fratello Vip 2022, concorrenti ma soprattutto la data di inizio della prossima edizione. Circolano i primi nomi tra voci e smentite per la prossima stagione del Gf Vip. Arrivano conferme invece sulla durata del reality.

Grande Fratello Vip 2022, concorrenti: ecco i primi nomi

Terminata non da molto la sesta edizione del Grande Fratello Vip, si parla già della prossima stagione. Tra presunte voci e smentite, iniziano a circolare i primi nomi dei concorrenti.

Sulle pagine di Oggi, si scrive che alla prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe partecipare anche Sandra Milo. Mentre secondo quanto riporta Dagospia pare che sia lizza per entrare nella Casa più spiata d’Italia Alvaro Vitali, il famoso Pierino.

Gli altri nomi sono quelli di Wilma Goich e Pamela Prati (che ha partecipato al programma nel 2016). Non ci sarà invece Veronica Cozzani: la madre di Belen Rodriguez ha ammesso che non si sentirebbe a proprio agio nella Casa più spiata d’Italia.

Mentre sugli opinionisti del GF Vip 7: certo l’addio di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, invece potrebbe essere riconfermata Adriana Volpe

Quando inizia la prossima edizione

TvBlog ha svelato in anteprima la data d’inizio: si dovrebbe partire il prossimo lunedì 19 settembre. Anche quest’anno il reality show avrà un doppio appuntamento settimanale e potrebbe durare sei mesi come già accaduto in passato.

Dunque, si prospetta ancora una volta un’edizione molto lunga che a quanto pare non è dispiaciuta al pubblico nell’ultima stagione e dunque Alfonso Signorini vorrebbe riproporre la stessa durata.

