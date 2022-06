Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022? Ecco il nome

Chi vincerà l'Isola dei Famosi 2022? Grande attesa per la finale del reality show più "selvaggio". Spunta un nome: eccolo

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022? L’avventuroso reality presentato da Ilary Blasi si avvia verso la conclusione e sono in molti a chiedersi chi la spunterà tra i concorrenti rimasti. Ecco quali sono i naufraghi favoriti e gli outsider secondo i bookmaker.

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022, le previsioni dei bookmaker

Manca poco alla fine dell’Isola dei Famosi 2022, che giungerà alla sua conclusione il 27 giugno.

Chi vincerà il reality? Quale dei naufraghi rimasti sarà incoronato vincitore da Ilary Blasi? Secondo i bookmaker, sono già chiari un paio di favoriti. SNAI, Sisal e Eurobet, infatti, sono tutti concordi sul duo che si contenderà la vittoria: Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Il trionfo dell’attore romano è quotato a 2,00 per tutte e tre le piattaforme di scommesse. Il doppiatore e fratello di Guendalina lo segue a breve distanza, quotato a 2,75 da Sisal e a 3,00 da Eurobet e SNAI.

Gli altri contendenti: chi insegue i favoriti?

Per quanto riguarda le possibilità degli “outsider” dell’Isola, Carmen Di Pietro e Nick Luciani sono in vantaggio sul resto dei naufraghi. Secondo Eurobet il cantante dei Cugini di Campagna è il più papabile, sebbene a grande distanza dai due favoriti. Il sito lo quota a 9,00, con Carmen ferma a 11,00. Per Sisal la situazione è più equilibrata. La showgirl nativa di Potenza insegue Vaporidis e Tavassi a 6,00, mentre Luciani è leggermente più indietro con una quota a 7,50. SNAI vede invece entrambi i concorrenti ben lontani dai favoriti, a pari merito con una quota a 10,00.