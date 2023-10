Chi è Greta Mauro: marito, figli, tv, carriera della conduttrice

Greta Mauro è una conduttrice televisiva, diventata famosa anche per Matrix.

Chi è Greta Mauro

Greta Mauro è una conduttrice italiana, diventata nota sia in tv che in radio. Famosa per programmi televisivi e radiofonici come Matrix e Top, nasce a Roma e compie gli studi prima in un liceo classico romano per poi proseguire alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università La Sapienza.

Esperienze in tv

Greta Mauro in televisione debutta come conduttrice nel 2009 con la trasmissione di LA7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Successivamente su Rai 2 lavora al talk show politico Virus – il contagio delle idee dove si occupa della parte social e web affiancando Nicola Porro. Nel 2016 collabora nuovamente con Porro per Matrix, programma su Canale 5 al quale i due lavorano per diverse edizioni. Nel 2018 il duo conduce insieme anche lo spin-off Matrix Prime – La sfida dei Leader per coprire le elezioni della Camera dei Deputati di quell’anno. Nel 2021 in Rai è nel cast della 10ª edizione del talk show Estate in diretta e l’anno successivo la si è vista in Linea verde Link

Tra i progetti più recenti della conduttrice il programma radiofonico Siesta che presenta quotidianamente insieme a Barty Colucci per Rai Radio2.

Marito e figli

Il marito della conduttrice è Giulio Senni e lavora come amministratore di una azienda agricola. Dal matrimonio nascono i due figli della coppia, un maschio e una femmina. Ha un cane di nome Dolly.