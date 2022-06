Paola Di Benedetto e Rkomi sono fidanzati? Il rapper milanese, nuovo giudice di X-Factor, avrebbe trovato l’amore nella nota conduttrice radiofonica. Saranno la nuova coppia dell’estate? Scopriamo qualcosa in più sulla loro storia.

Paola Di Benedetto e Rkomi sono fidanzati? Tutto sulla nuova coppia

Un nuovo amore stuzzica la fantasia degli appassionati di gossip. Si tratta del rapper milanese Rkomi e della showgirl e conduttrice di RTL 102.5 Paola Di Benedetto.

I due erano finiti al centro di una serie di voci nelle scorse settimane, ma ora è arrivata la conferma. I paparazzi di Chi li hanno pizzicati insieme a Milano, sotto casa della showgirl. E non è tutto. I fotografi di Alfonso Signorini hanno immortalato la nuova coppia mentre si scambia un dolce bacio sulle labbra.

Secondo le informazioni raccolte dal settimanale di gossip, Paola e Rkomi si sono conosciuti pochi mesi fa attraverso amici comuni.

I due pare siano fidanzati da almeno un mese, periodo in cui furono beccati insieme al noto locale milanese Just Cavalli. Tanti gli avvistamenti sospetti nelle ultime settimane, dal teatro, al romantico weekend a Roma, a quella cenetta insieme dopo i Radio Zeta Hits Live.

Rkomi si apre, Paola ritrova l’amore dopo un anno

È passato quasi un anno dalla fine della relazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, ex membro del duo musicale Benji & Fede. Fu la fine di una storia importante per Paola, durata ben tre anni. Dopo un lungo periodo da single, la speaker pare aver finalmente ritrovato l’amore. Anche per Rkomi è senz’altro un ottimo momento. Dopo il successo a Sanremo 2022, il rapper è stato spesso incalzato da giornalisti e intervistatori sulla sua vita sentimentale, dimostrandosi spesso timido o restio a condividere troppi dettagli.

Durante un’ospitata da Domenica In lo scorso febbraio, il cantante di Insuperabile si era sbottonato pochissimo: “Sto frequentando qualcuno, ma non sono innamorato”.