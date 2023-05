Alessandro Gaetano, chi è oggi il nipote di Rino Gaetano: vita privata, carriera, canzoni

Chi è oggi Alessandro Gaetano, nipote di Rino Gaetano. Figlio della sorella del celebre cantante scomparso negli anni Ottanta, è un musicista ed organizzatore di eventi. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è oggi Alessandro Gaetano, nipote di Rino Gaetano: vita privata e carriera

Nato a Roma nel 1973, Alessandro Gaetano ha 50 anni ed è il nipote del celebre cantautore italiano Rino Gaetano. Figlio di sua sorella Anna, Alessandro ha due fratelli ed è spesso comparso in tv per parlare di suo zio e del suo rapporto con lui. “Lui ci aveva regalato un mangianastri.” -racconta a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno– “Usava fare i regali a tutti e tre i nipoti per non far rimanere male uno degli altri. A casa cantava sempre, poi gli piaceva fare foto, creava delle particolari scenografie e ci faceva foto. Era molto creativo anche in quello”.

Rino Gaetano morì nel 1981, in un tragico incidente d’auto, quando Alessandro aveva solo 8 anni. Ciononostante, lui lo ricorda ancora con grande affetto: “Ho tanti ricordi, lui nella sua villa che doveva ammobiliare, aveva un cucinino per il caffè e una brandina, mentre c’era una stanza in cui creava. Un giorno io aprii una porta e lui mi urlò contro perché stava sviluppando”. Una volta adulto, Alessandro Gaetano ha deciso di seguire le sue orme e di dedicarsi alla musica. Dal 1999 è il leader della Gaetano Band, tribute band dedicata alla memoria di Rino. Alessandro è anche il fondatore di un’associazione, che da tredici anni organizza il Rino Gaetano Day. Negli ultimi anni ha inoltre pubblicato tre EP autoprodotti: Reflections e Sea and Rain nel 2018 e Joy of the World nel 2019.

Vita privata: moglie, figli, social

Si sa pochissimo circa la vita privata di Alessandro Gaetano, che non è solito parlare troppo dei propri familiari. Porta la fede al dito per cui si può ipotizzare che sia sposato. Non è noto, invece, se abbia mai avuto figli. Il suo profilo Instagram, dove è noto con il tag GreyVision, ha quasi cinquemila follower e porta soprattutto contenuti legati alla sua carriera musicale.