Benjamin Mascolo, chi è il cantante italiano ex di Bella Thorne: malattia, canzoni, film

Chi è Benjamin Mascolo, cantante italiano 28enne noto come Benji ed ex fidanzato dell’attrice americana Bella Thorne. In passato membro del duo Benji & Fede, Mascolo cominciato da qualche anno una carriera da solista, sotto il nome di B3N. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua vita e carriera, dalla fine della relazione con Bella alle sue canzoni, i suoi film e la sua malattia.

Chi è Benjamin Mascolo, vita e carriera: Benji & Fede, canzoni, film

Benjamin Mascolo, meglio noto come Benji, è nato a Modena il 20 giugno 1993. È diventato famoso con il grande pubblico in quanto membro del duo musicale Benjy & Fede, formato nel 2010 con Federico Rossi. Il duo ha conquistato i cuori di migliaia di appassionate con pezzi come Tutta d’un fiato, Amore Wi-Fi, Buona fortuna, Moscow Mule. La fama del gruppo li porta ad esibirsi come ospiti al Festival di Sanremo 2016, insieme ad Alessandro Bernabei.

Nel 2020, tuttavia, Benji e Fede decidono di separarsi e portare avanti entrambi carriere da solisti. Mascolo sceglie il nuovo pseudonimo B3N, con il quale pubblica il suo primo album nel 2021, California. Per l’occasione, il cantante si è esibito in un esclusivo evento in live streaming sul suo canale Youtube ufficiale, in cui ha eseguito tutti i suoi nuovi brani.

Benji, di recente, si è cimentato anche in ambito attoriale. Al fianco della sua ex fidanzata Bella Thorne ha recitato in Time is up, film romantico diretto da Elisa Amoruso e disponibile in esclusiva su Prime Video. È inoltre il protagonista di un docu-film sulla sua vita e carriera, Respira, sempre prodotto e distribuito dalla piattaforma streaming di Amazon.

Vita privata: la fine della storia con Bella Thorne

Benjamin Mascolo è diventato famoso anche con il pubblico americano grazie alla sua relazione con la splendida attrice americana Bella Thorne. I due si erano incontrati nel 2019, al Coachella Festival, ed è stato subito un colpo di fulmine. Il cantante l’ha seguita in America, trasferendosi in California, dove i due avevano in programma di sposarsi a breve. Stavano organizzando ben due matrimoni, come svelato da Bella lo scorso settembre: “Tutto quello che possiamo dire è che vogliamo farne due . Uno a Los Angeles e uno in Italia, probabilmente sul Lago di Como, perché lo amiamo”.

Solo lo scorso anno la coppia aveva rivelato ai media di avere una relazione aperta: “Io e la mia futura moglie abbiamo le nostre regole. La nostra relazione la viviamo come vogliamo noi e questo ci fa stare bene. Amore sei bellissima quando baci altre ragazze, ti amo tantissimo. In un mondo dove gli estranei giudicano le relazioni degli altri, sono fortunato ad averti al mio fianco e non me ne frega niente”.

A giugno nel 2022, tuttavia, il cantante ha annunciato la sua rottura con Bella, cogliendo di sorpresa tutto il suo pubblico con una lettera d’addio pubblicata sui social. “Innamorarsi è il dono più bello che possiamo vivere nella vita.” -spiega Benji nell’ultimo paragrafo del suo messaggio- “La nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse tra persone. Le relazioni nascono e finiscono, proprio come le persone, è il ciclo naturale della vita e lo accetto pienamente.

Questo non è affatto un fallimento da nessuna delle due parti, perché nessuna vera connessione è “sprecata” o “inutile”, poiché “buono” e “cattivo” sono solo etichette basate su il nostro ego e la nostra identità, e non la parola di Dio. Doveva essere, ed è stato bellissimo. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei“.

La malattia di Benji: come sta?

Nel 2020 Benji ha svelato sui social di essere stato affetto da una brutta malattia. Il cantante ha confessato di aver vissuto momenti drammatici quando aveva solo 21 anni, causati da fumo sregolato e pessime abitudini alimentari. “Esattamente 6 anni fa” -raccontava Benji- “Uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare“.

Ne ha parlato anche nel docu-film Respira: “Fumavo sia sigarette che marijuana, sono stato ricoverato in ospedale e ci sono volute tre settimane sia per la diagnosi che per la cura. Dopo avermi fatto una biopsia polmonare hanno capito cosa era. È una patologia che non ti permette di respirare autonomamente, quindi sono stato attaccato al respiratore per diverso tempo. È stata dura per me riprendermi. Quando è successo i dottori mi hanno detto che essendo giovane avrei potuto fare una vita normale ma senza sport“.