Chi è il vincitore di Amici 2022? Tutti i premi della finale

La ventunesima edizione di Amici 2022 è giunta alla sua conclusione. Domenica 15 maggio si è tenuta la finale del talent show di Maria De Filippi. Migliaia di fan hanno seguito con il fiato sospeso le esibizioni degli ultimi sei allievi rimasti in gara.

Si tratta di Luigi Strangis e Michele Esposito, nella squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Albe, unico membro rimasto del team guidato da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, e Sissi, Alex e Serena, nel team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Un gruppo di giovani talentuosi che, nel corso del programma, ha sorpreso e commosso sia pubblico che giudici e che si è reso protagonista di una lotta serrata nel corso dell’ultima serata del talent.

Alla fine, il pubblico ha assistito ad un trionfo firmato Zerbi-Celentano. Il vincitore di Amici 2022 è Luigi Strangis: il giovane cantautore di Lamezia Terme ha battuto la concorrenza del ballerino di danza classica e suo compagno di squadra Michele Esposito, che si aggiudica invece la categoria danza.

Tutti i premi: i premi della critica

In quanto vincitore di Amici 2022, Luigi Strangis si porta a casa 150mila euro in gettoni d’oro, ma non è l’unico a ricevere un riconoscimento alla fine del programma. Al vincitore del titolo di categoria, Michele Esposito, vengono consegnati 50mila euro. Inoltre, ad ogni finalista è assegnato il premio Marù per un valore di 7mila euro. Nel corso dell’ultima puntata sono stati assegnati anche i premi della critica.

La cantautrice Sissi ha vinto il premio TIM della critica, per un valore di 50mila euro, assegnato da una giuria di critici e giornalisti. L’altra ballerina finalista, Serena, non è riuscita a vincere nella sua categoria, ma si è consolata con il premio TIM della giuria tecnica, vincendo un premio di 30mila euro. Alex si è invece aggiudicato il premio Oreo, portando a casa un premio in denaro di 20mila euro. Infine il premio Radio, la targa per il brano in gara più radiofonico, è stato assegnato a Luigi Strangis.